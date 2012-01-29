مواضع هاشمی در انتخابات دهم ریاست جمهوری کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه انتشار مجموعه آثاری با موضوع بررسی عملکرد فعالان سیاسی انقلاب اسلامی در برهه‌های تاریخی انقلاب اسلامی کتاب «تکیه گاه» را با موضوع بررسی عملکرد آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.

تالیف و تدوین این کتاب بر عهده محمدحسن روزی‌طلب از نویسندگان و محققان این مرکز است، در این کتاب با ارائه حجم قابل توجهی از مدارک و مستندات نحوه‌ سلوک هاشمی را با دولت نهم و جریان انتخابات دهم روشن می‌سازد.

وی در بخشی از مقدمه این کتاب، هدف از نگارش آن را آگاهی بخشی نسبت به جریان فتنه 1388 دارای ابعاد و زوایای مختلفِ آشکار و پنهانی آن عنوان کرده و عنوان داشته است که برای رسیدن به این هدف باید نحوه‌ شکل‌گیری جناح‌بندی‌های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی و مشی برخی شخصیت‌های نظام در طول دوران تصدی سمت‌های مختلف توجه نمود و این کتاب بر این مبنا نگارش یافته است.

بررسی مواضع آیت‌الله هاشمی در جریانات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز نقش خانواده وی در هدایت ماجرای آن نیز بخش دیگری از متن این کتاب را تشکیل می‌دهد.

«تکیه گاه» در 776 صفحه از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی و با قیمت 13هزار تومان منتشر شده است.