به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژههای ششمین روز از هفته دولت در دهلران با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار داشت: از ابتدای این هفته تاکنون، ۵۲ پروژه در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده و سه پروژه نیز کلنگزنی شده؛ در مجموع اعتبار این پروژهها بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان میباشد که از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین گردیده است.
وی با اشاره به پروژههای امروز، تصریح کرد: در ششمین روز از هفته دولت، هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان شامل شش پروژه افتتاحی و یک پروژه کلنگزنی در دهلران اجرایی شده است که امیدواریم این طرحها منشأ خیر و برکت برای مردم خونگرم این شهرستان باشد و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی آنان ایفا کند.
معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه این پروژهها در حوزههای زیرساختی، عمرانی، آموزشی و بهداشتی تعریف شدهاند، خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها نشان از توجه ویژه دولت به مناطق محروم و کمتر برخوردار دارد و تلاش میشود با تداوم این رویکرد، شاهد توسعه متوازن و همهجانبه در تمام نقاط استان باشیم.
وی در پایان با قدردانی از همکاری و همدلی مسئولان محلی و دستگاههای اجرایی در تسریع روند اجرای پروژهها، گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از این طرحها، گامی مؤثر در جهت رفع نیازهای اساسی مردم و ارتقای سطح رفاه آنان برداشته شود و این روند توسعهای در سایر شهرستانهای استان نیز با قدرت ادامه یابد.
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