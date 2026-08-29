اجرای ۵۶ پروژه با اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومان در بخش سنگر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داداشزاده بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: بخش سنگر با برخورداری از ۴۰ روستا، ۳۹ دهیاری و ۱۴۰ عضو شورا از ظرفیت گستردهای در حوزه روستایی برخوردار است و طی یک سال گذشته تلاش شده با اولویتبندی نیازها و مطالبات مردم، اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در نقاط مختلف بخش با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت و ضرورت حفظ وحدت و انسجام در کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و پرهیز از اختلاف نیاز داریم و مجموعه دولت نیز با همین رویکرد، تمرکز خود را بر حل مسائل و پیشبرد امور مردم قرار داده است.
بخشدار سنگر با بیان اینکه دولت تلاش کرده خدمترسانی به مردم در شرایط دشوار متوقف نشود، تصریح کرد: با وجود مشکلات و بحرانها، مسیر عمران، آبادانی و ارائه خدمات عمومی استمرار داشته و در حوزههایی همچون آب و کشاورزی، برق، راه، مخابرات و سایر زیرساختها، اجرای طرحهای توسعهای دنبال شده است.
اجرای ۵۲ کیلومتر آسفالت در معابر سنگر
داداشزاده با اشاره به اجرای ۵۶ پروژه در بخش سنگر همزمان با هفته دولت گفت: برای اجرای این پروژهها در مجموع بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: این حجم از فعالیت و سرمایهگذاری حاصل همکاری و همافزایی مجموعه دولت، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و مدیریتهای محلی برای پاسخگویی به مطالبات مردم است.
بخشدار سنگر با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در حوزه راه و معابر اظهار کرد: با همکاری راهداری، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، شهرداری و دهیاریها، ۵۲ کیلومتر از معابر شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شده است.
تقویت شبکه برق سنگر با نصب ۵۱ ترانس جدید
داداشزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت شبکه برق بخش سنگر گفت: ۵۱ دستگاه ترانس جدید با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان نصب و ۶۵ کیلومتر شبکه سیمی نیز با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ پایه فشار ضعیف و متوسط با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان تعویض شده و در مجموع ۱۳۹ میلیارد تومان برای تقویت زیرساختها و افزایش پایداری شبکه برق خانگی و صنعتی بخش هزینه شده است.
بخشدار سنگر با اشاره به اجرای پروژههای حوزه آب، کشاورزی و سایر زیرساختها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بیان کرد: در راستای حمایت از بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب، ۲۵ کیلومتر از رودخانههای اصلی از جمله قاضیانرود، سیاواش و جکالبکنده لایروبی شده است.
وی افزود: ۵۸ دریچه آببر نیز بهسازی و ایستگاههای پمپاژ در مناطق جوبنه، پیشکنار، شهرستان و فشتام راهاندازی شده است.
داداشزاده ترمیم ناو فلزی در بازقلعهملک و پیشکنار را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: این طرحها با هدف بهبود انتقال و توزیع آب و پشتیبانی از اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده است.
شوراها و دهیاران حلقه اتصال مردم و دولت هستند
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار گیلان، فرماندار شهرستان رشت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق این حجم از پروژهها نتیجه همافزایی مجموعه دولت، نمایندگان مردم، مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداری، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و سایر نهادهای فعال در بخش است.
بخشدار سنگر نقش شوراها و دهیاران را در شناسایی و پیگیری مطالبات مردم مهم دانست و افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی به عنوان حلقه ارتباط مستقیم میان مردم و مجموعه اجرایی، نقش مؤثری در شناسایی اولویتها و پیشبرد پروژههای عمرانی داشتهاند.
داداشزاده در پایان همراهی مردم را مهمترین پشتوانه دولت برای عبور از شرایط دشوار دانست و گفت: حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد و همدلی میان مردم و مسئولان، زمینه استمرار خدمترسانی و شتاب گرفتن روند عمران و آبادانی بخش سنگر را فراهم میکند.
نظر شما