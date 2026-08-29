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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

اجرای ۵۶ پروژه با اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومان در بخش سنگر

اجرای ۵۶ پروژه با اعتبار ۳۸۴ میلیارد تومان در بخش سنگر

رشت- بخشدار سنگر از اجرای ۵۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸۴ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داداش‌زاده بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: بخش سنگر با برخورداری از ۴۰ روستا، ۳۹ دهیاری و ۱۴۰ عضو شورا از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه روستایی برخوردار است و طی یک سال گذشته تلاش شده با اولویت‌بندی نیازها و مطالبات مردم، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نقاط مختلف بخش با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت و ضرورت حفظ وحدت و انسجام در کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و پرهیز از اختلاف نیاز داریم و مجموعه دولت نیز با همین رویکرد، تمرکز خود را بر حل مسائل و پیشبرد امور مردم قرار داده است.

بخشدار سنگر با بیان اینکه دولت تلاش کرده خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار متوقف نشود، تصریح کرد: با وجود مشکلات و بحران‌ها، مسیر عمران، آبادانی و ارائه خدمات عمومی استمرار داشته و در حوزه‌هایی همچون آب و کشاورزی، برق، راه، مخابرات و سایر زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای دنبال شده است.

اجرای ۵۲ کیلومتر آسفالت در معابر سنگر

داداش‌زاده با اشاره به اجرای ۵۶ پروژه در بخش سنگر همزمان با هفته دولت گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این حجم از فعالیت و سرمایه‌گذاری حاصل همکاری و هم‌افزایی مجموعه دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مدیریت‌های محلی برای پاسخگویی به مطالبات مردم است.

بخشدار سنگر با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه راه و معابر اظهار کرد: با همکاری راهداری، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، شهرداری و دهیاری‌ها، ۵۲ کیلومتر از معابر شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شده است.

تقویت شبکه برق سنگر با نصب ۵۱ ترانس جدید

داداش‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت شبکه برق بخش سنگر گفت: ۵۱ دستگاه ترانس جدید با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان نصب و ۶۵ کیلومتر شبکه سیمی نیز با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ پایه فشار ضعیف و متوسط با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان تعویض شده و در مجموع ۱۳۹ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش پایداری شبکه برق خانگی و صنعتی بخش هزینه شده است.

بخشدار سنگر با اشاره به اجرای پروژه‌های حوزه آب، کشاورزی و سایر زیرساخت‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بیان کرد: در راستای حمایت از بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب، ۲۵ کیلومتر از رودخانه‌های اصلی از جمله قاضیان‌رود، سیاواش و جکال‌بکنده لایروبی شده است.

وی افزود: ۵۸ دریچه آب‌بر نیز بهسازی و ایستگاه‌های پمپاژ در مناطق جوبنه، پیشکنار، شهرستان و فشتام راه‌اندازی شده است.

داداش‌زاده ترمیم ناو فلزی در بازقلعه‌ملک و پیشکنار را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف بهبود انتقال و توزیع آب و پشتیبانی از اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده است.

شوراها و دهیاران حلقه اتصال مردم و دولت هستند

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار گیلان، فرماندار شهرستان رشت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق این حجم از پروژه‌ها نتیجه هم‌افزایی مجموعه دولت، نمایندگان مردم، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و سایر نهادهای فعال در بخش است.

بخشدار سنگر نقش شوراها و دهیاران را در شناسایی و پیگیری مطالبات مردم مهم دانست و افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی به عنوان حلقه ارتباط مستقیم میان مردم و مجموعه اجرایی، نقش مؤثری در شناسایی اولویت‌ها و پیشبرد پروژه‌های عمرانی داشته‌اند.

داداش‌زاده در پایان همراهی مردم را مهم‌ترین پشتوانه دولت برای عبور از شرایط دشوار دانست و گفت: حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد و همدلی میان مردم و مسئولان، زمینه استمرار خدمت‌رسانی و شتاب گرفتن روند عمران و آبادانی بخش سنگر را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6931473

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