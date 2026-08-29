به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان ؛ فرمانده مرزبانی انتظامی ایران با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات در مرزهای آبی کشور، در تشریح جزئیات این عملیات موفقیت‌آمیز گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس مطلع شدند که یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق قصد دارد مقادیر قابل‌توجهی سوخت را از طریق یک بارج یدک‌کش به یک کشتی خارجی در فاصله ۵ مایلی از سواحل بندرعباس منتقل کند.

‌این مقام ارشد مرزبانی انتظامی با بیان اینکه اقتدار و هوشمندی مرزبانان، تمامی نقشه‌های شوم سوداگران مرگ و قاچاقچیان را نقش بر آب می‌کند، افزود: بلافاصله اکیپ‌های گشتی و عملیاتی پایگاه دریابانی بندرعباس با تجهیزات پیشرفته به موقعیت اعلامی اعزام شدند. با اقدام سریع و ضربتی مرزبانان، بارج متخلف پیش از هرگونه تخلیه و انتقال سوخت به کشتی خارجی، محاصره و توقیف شد.

‌فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: در بازرسی دقیق از این شناور، ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد، همچنین در این عملیات، ۶ نفر از عوامل و متهمان اصلی این شبکه قاچاق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.