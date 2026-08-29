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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

کرملین: اروپا در حال بسیج منابع نظامی خود علیه روسیه است

کرملین: اروپا در حال بسیج منابع نظامی خود علیه روسیه است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: اروپایی‌ها در حال بسیج منابع نظامی خود علیه مسکو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه اعلام کرد: هیچ زمینه‌ ای برای بهبود روابط میان مسکو و اروپا وجود ندارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: اروپایی‌ ها در حال بسیج منابع نظامی خود علیه روسیه هستند. سیاستمداران حاکم بر اروپا رویکردی تقابلی هم در گفتار و هم در عمل در پیش گرفته و مستقیماً در عملیات‌های رزمی علیه ما مشارکت دارند.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: بر این اساس، دلیلی برای تصور هرگونه بهبود روابط میان مسکو و اروپا وجود ندارد.

کد مطلب 6931466

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