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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

۱۶۰ میلیارد تومان پروژه در فومن به بهره‌برداری رسید

۱۶۰ میلیارد تومان پروژه در فومن به بهره‌برداری رسید

فومن- همزمان با ششمین روز هفته دولت، چاه شماره ۱۱ فومن و یک مجتمع گردشگری ۵۲ واحدی با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان در منطقه چیران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی فرماندار فومن بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های ششمین روز هفته دولت در شهرستان فومن اظهار کرد: در این روز چند طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و گردشگری به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به تجهیز و بهره‌برداری از چاه شماره ۱۱ فومن در سایت باغبانان افزود: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار فومن با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های تأمین آب از اولویت‌های شهرستان است، گفت: بهره‌برداری از این چاه در راستای افزایش ظرفیت تأمین آب و ارتقای زیرساخت‌های این بخش انجام شده است.

افتتاح مجتمع گردشگری ۵۲ واحدی در چیران

قاسمی همچنین از افتتاح یک مجتمع گردشگری ۵۲ واحدی در منطقه چیران خبر داد و بیان کرد: این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان احداث شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از ضرورت‌های فومن دانست و افزود: شهرستان فومن از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.

فاز دوم مجتمع گردشگری چیران کلنگ‌زنی شد

فرماندار فومن از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این مجتمع گردشگری نیز خبر داد و تصریح کرد: فاز دوم پروژه شامل احداث هتل و پارکینگ طبقاتی است که عملیات اجرایی آن با حضور مسئولان کلنگ‌زنی شد.

قاسمی تصریح کرد: توسعه این مجموعه در مراحل بعدی می‌تواند به افزایش ظرفیت اقامتی و خدمات گردشگری فومن کمک کرده و بخشی از نیازهای گردشگران و مسافران این منطقه را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و گردشگری از جمله برنامه‌هایی است که با هدف توسعه متوازن شهرستان فومن دنبال می‌شود.

کد مطلب 6931474

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