به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی فرماندار فومن بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های ششمین روز هفته دولت در شهرستان فومن اظهار کرد: در این روز چند طرح عمرانی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و گردشگری به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به تجهیز و بهره‌برداری از چاه شماره ۱۱ فومن در سایت باغبانان افزود: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار فومن با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های تأمین آب از اولویت‌های شهرستان است، گفت: بهره‌برداری از این چاه در راستای افزایش ظرفیت تأمین آب و ارتقای زیرساخت‌های این بخش انجام شده است.

افتتاح مجتمع گردشگری ۵۲ واحدی در چیران

قاسمی همچنین از افتتاح یک مجتمع گردشگری ۵۲ واحدی در منطقه چیران خبر داد و بیان کرد: این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان احداث شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از ضرورت‌های فومن دانست و افزود: شهرستان فومن از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.

فاز دوم مجتمع گردشگری چیران کلنگ‌زنی شد

فرماندار فومن از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این مجتمع گردشگری نیز خبر داد و تصریح کرد: فاز دوم پروژه شامل احداث هتل و پارکینگ طبقاتی است که عملیات اجرایی آن با حضور مسئولان کلنگ‌زنی شد.

قاسمی تصریح کرد: توسعه این مجموعه در مراحل بعدی می‌تواند به افزایش ظرفیت اقامتی و خدمات گردشگری فومن کمک کرده و بخشی از نیازهای گردشگران و مسافران این منطقه را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و گردشگری از جمله برنامه‌هایی است که با هدف توسعه متوازن شهرستان فومن دنبال می‌شود.