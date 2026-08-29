به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی، با اعلام گزارش عملیات و خدمات این سازمان از چهارم تا ششم شهریورماه، گفت: طی این مدت ۳۸۵ مورد حادثه در سراسر کشور تحت پوشش خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت و در مجموع به ۶۳۶ مصدوم امدادرسانی شد.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۲۲۲ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۹ نفر نیز در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

کبادی ادامه داد: در این مدت، عملیات نجات فنی و رهاسازی برای ۳۰ نفر از حادثه‌دیدگان انجام شد و ۹ نفر نیز از سایر خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند که شامل دریافت اقلام امدادی برای ۸ نفر و انتقال یک نفر به مکان امن بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مشارکت نیروهای عملیاتی در این مأموریت‌ها اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۲۴ نیروی عملیاتی در قالب ۶۹۴ تیم، در اجرای عملیات امدادی ۷۲ ساعت گذشته مشارکت داشتند.