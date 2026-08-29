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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به ۶۳۶ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به ۶۳۶ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۶۳۶ مصدوم طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی، با اعلام گزارش عملیات و خدمات این سازمان از چهارم تا ششم شهریورماه، گفت: طی این مدت ۳۸۵ مورد حادثه در سراسر کشور تحت پوشش خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت و در مجموع به ۶۳۶ مصدوم امدادرسانی شد.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۲۲۲ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۹ نفر نیز در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

کبادی ادامه داد: در این مدت، عملیات نجات فنی و رهاسازی برای ۳۰ نفر از حادثه‌دیدگان انجام شد و ۹ نفر نیز از سایر خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند که شامل دریافت اقلام امدادی برای ۸ نفر و انتقال یک نفر به مکان امن بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مشارکت نیروهای عملیاتی در این مأموریت‌ها اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۲۴ نیروی عملیاتی در قالب ۶۹۴ تیم، در اجرای عملیات امدادی ۷۲ ساعت گذشته مشارکت داشتند.

کد مطلب 6931406
محدثه رمضانعلی

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