کم کاری فدراسیون فوتبال را قبول دارم/ باید نفاق و اختلاف را از فوتبال دور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در گردهمایی صبح امروز یکشنبه خانواده فوتبال کشور در محل هتل المپیک سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: باید تشکر کنم از وزارت ورزش و جوانان که زمینه برگزاری این گردهمایی را فراهم کرد، کاری که ما در چند سال گذشته از آن غافل بودیم.

وی افزود: در موفقیت و شکست‌های فوتبال همه سهیم هستند، چون فوتبال جایی است که همه چشم‌ها به دنبال آن است تا ببینند ما چه کار می‌کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال وحدت و هماهنگی را رمز موفقیت ملت ایران در همه ادوار گذشته و خصوصا پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در جامعه فوتبال نیز برای رسیدن به موفقیت باید وحدت و هماهنگی داشته باشیم و نفاق و اختلاف را دور کنیم. همه باید دست در دست هم بدهیم تا فوتبال ایران به شرایط ایده‌آل خود برسد.

علی کفاشیان خاطر نشان کرد: همه از فوتبال انتظار دارند که پیام آور شادی و نشاط برای جامعه باشد و این میسر نمی‌شود مگر اینکه همه با هم خوب باشیم تا بتوانیم خواسته‌های مردم را برآورده کنیم.