تجلیل از شوراهای برتر روستاهای شهریار/ دشمن در صدد ایجاد خدشه در انقلاب اسلامی است

عباس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باید تمامی برنامه های این ایام به صورت مطلوب و به بهترین نحو برگزار شود.

وی افزود: طی عمر 33 ساله انقلاب اسلامی ایران، دشمنان در تمامی برهه ها در صدد ضربه زدن به این کشور و نظام بودند اما به لطف الهی هیچیک از توطئه های آنان عملی و اجرا نشد.

این مسئول عنوان کرد: حضور گسترده و هوشیارانه مردم در تمامی برهه ها و خلق حماسه های ملی در تمامی مواقع موجبات نا امید شدن دشمنان را فراهم آورد.

محمودی ادامه داد: در ایام دهه فجر سال جاری نیز با توجه به موضع گیری های اخیر سران غرب، باید برنامه ها به نحو مطلوب برگزار شود و مردم مشت محکمی بر دهان آنها بکوبند.

معاون بخشدار مرکزی شهرستان شهریار با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: انتخابات پیشرو از سالهای گذشته بسیار حساس تر است که در این زمینه مردم باید حضور گسترده در پای صندوقهای رای داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای برنامه های مختلف در روستاها از سوی شوراهای اسلامی شهر افزود: در این زمینه از شوراهای برتر در زمینه اجرای برنامه های دهه فجر تجلیل خواهد شد.