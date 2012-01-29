نخستین توربین گازی ساخت داخل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این توربین با قدرت چهار هزار و 500 اسب بخار دارای 11 مرحله کمپرسور هوا ناحیه سرد و سه مرحله کمپرسور ناحیه داغ است.



این توربین در به حرکت در آوردن کمپرسورهای گازی و پمپهای نفت و همچنین تولید برق در صنایع نفت و گاز کاربرد دارد.



توربین جدید که به همت متخصصان و کارشناسان یک شرکت سازنده داخلی با همکاری کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ساخته شده است مراحل تستهای آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.



از ویژگیهای این توربین که مشابه توربین سولار سنتار ساخت آمریکا است افزایش قدرت آن از سه هزار 800 به چهار هزار و 500 اسب بخار است.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این باره توضیح داد: خودکفایی در زمینه ساخت توربینهای گازی در این شرکت از حدود 10 سال پیش کلید خورد و از مراحل قطعه سازی به مرحله ساخت کامل توربین رسیده ایم.



هرمز قلاوند افزود: در نخستین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پترووشیمی خوزستان تیغه های این نوع توربین، در دومین نمایشگاه روتور توربین و در نمایشگاه سوم توربین کامل به نمایش گذاشته شد.



وی اظهار کرد: مشابه خارجی این توربین حدود پنج میلیون دلار قیمت دارد و این در حالی است که توربین ساخت داخل با حدود یک سوم این قیمت ساخته شده است.



در مراسم رونمایی از این توربین سید جعفر حجازی استاندار خوزستان، شماری از مدیران ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای نفتی مستقر در جنوب کشور و مدیران اجرایی استان خوزستان حضور داشتند.



سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان پیش از ظهر امروز یکشبنه در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد و تا 12 بهمن دایر است.