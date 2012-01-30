به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد درآمد استان بوشهر اظهار داشت: فوق العاده 25 درصد به مدارک کارشناسی ارشد و تخصصی و فوق آلعاده 20 درصد مربوط به مدارک کارشناسی است.

وی به اشاره به 300 میلیارد ریال مازاد درآمد در سال گذشته گفت: این رقم در سال جاری به 436 میلیارد ریال رسیده است.

استاندار بوشهر با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به کشور افزود: ما همواره در همه زمینه‌ها در حال پیشرفت هستیم و تحریمها و تهدیدها در وضعیت و کارکرد اقتصادی کشور ما تاثیری نداشته است.

رسول زارعی، معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر نیز در این نشست به 385 میلیارد ریال مازاد درآمد 9 ماهه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری برای درآمدهای استانی 553 میلیار تومان پیش ‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: به استناد قانون مبلغ مازاد درآمد هر سه ماه یکبار اعلام می‌شود و 50 درصد آن به استانها اختصاص می‌یابد.

زارعی با تاکید بر اهمیت اعتبارات فرهنگی در استان بر پیگیری برای تخصیص اعتبارات فرهنگی استان بوشهر تاکید کرد و خواستار تسریع در تخصیص این اعتبارات شد.