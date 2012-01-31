گسترش و تعمیق وحدت در جهان اسلام حاصل انقلاب اسلامی ایران است

حجت الاسلام احمد راهداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی تاثیر خاصی در اتحاد و همبستگی بین مذاهب مختلف به خصوص شیعه و سنی داشته به گونه ای که علیرغم تمام تلاش ها و توطئه های دشمنان اسلام و نظام اسلامی نه تنها هیچ خللی در وحت و همبستگی مردم ایران بوجود نیامده بلکه روز به روز بر این اتحاد افزوده شده است.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب با رهبری های داهیانه امام امت و رهبر معظم انقلاب ایمان و اعتقاد مردم عمیق تر شد و ملت ایران با عبور از سختی ها و موانع ایجاد شده توسط استکبار و ایادی داخلی و خارجی آن به پیشرفت های زیادی در بخش های مختلف بخصوص علمی و فناوری دست یافتند.

وی افزود: دشمن گمان می کند با اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان می تواند اتحاد مردم را از بین ببرد اما غافل از این است که این مردم به رهبری ولی فقیه همه دسیسه های دشمنان را نقش بر آب می کنند.

امام جمعه موقت زاهدان وحدت مردم در سیستان و بلوچستان را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران این وحدت را مستحکم و عمیق تر کرده است.

وی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیباترین و عالی ترین روند در زندگی فردی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ملت بوده و در همه ابعاد دخیل است.

وی با بیان اینکه خدا، قرآن، نبی مکرم اسلام (ص) و کعبه وجه مشترک همه مذاهب اسلامی هستند، افزود: بالاترین معیار پیروزی انقلاب اسلامی که مورد مقبولیت عامه قرار دارد بعد اسلامی بودن آن است.

راهداری اظهار داشت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران با سوء استفاده از اوضاع دو کشور همسایه و موقعیت مرزی سیستان و بلوچستان همواره در تلاش بوده اند تا از طریق مرزهای این استان و رسوخ در صفوف به هم فشرده مذاهب و اقوام مختلف ساکن در این منطقه، به انقلاب اسلامی ضربه وارد کنند اما با هوشیاری و آگاهی مردم همیشه ناکام و مایوس مانده اند.

وی گفت: دشمن گمان می کند با وجود اقوام و طوایف مختلف شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان به راحتی می تواند از این طریق به اهداف شومش برسد اما زهی خیال باطل زیرا مردم این منطقه وفادار به نظام و رهبری هستند و به هیچ بیگانه و معاندی اجازه تعدی و تجاوز نمی دهند.

وی افزود: خون با برکت شهدا درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی ایران را آبیاری کرده و چنان ریشه در عمق و جان انسان ها دمیده و به شجره طیبه تبدیل شده است که به این راحتی ریشه اش خشک نخواهد شد.

امام جمعه موقت زاهدان بیان داشت: علما، ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاه و... نقش و رسالت مهمی در آگاه سازی مردم از دسیسه های دشمنان گرگ صفت که بعضا در لباس گوسفند وارد صحنه می شوند، بر عهده دارند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تقارن هفته حدت و دهه مبارک فجر گفت: وحدت و همبستگی ملت ایران بخصوص شیعه و سنی و اقوام و طوایف سیستان و بلوچستان برای تمام مسلمانان جهان الگو است.

وی افزود: مردم این استان بطور قطع همانگونه که در انتخابات گذشته حضور گسترده و چشمگیری داشته اند در این انتخابات نیز با حضور پرشور خود یک بار دیگر دشمنان اسلام و نظام اسلامی را مایوس خواهند کرد.

راهداری اظهار داشت: هفته وحدت و دهه مبارک فجر فرصت بسیار مغتنمی برای بیان عملکرد دستگاه های اجرایی و خدمات ارائه شده توسط نظام در طول 32 سال گذشته در این استان است.