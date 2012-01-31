جشنواره تجسمی فجر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گرامیداشت چهار سالگی جشنواره و گشایش نمایشگاه استادان دوشنبه 10 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شد.
افتتاحیه چهارمین جشنواره تجسمی فجر با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان و علاقهمندان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر توسط علیقلی امیراحمدی؛ مشاور ارشد وزیر قرائت شد.
محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی در این مراسم با اشاره به استقبال هنرمندان بهخصوص جوانان از جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: استادان و هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان جوان که بالاترین آمار شرکتکنندگان جشنواره را دارند با حضور خود بر رونق این رخداد مهم هنری میافزایند و جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در همین مدت کوتاه چهار سال توانسته به جایگاهی برسد که اعتماد و اقبال هنرمندان را معطوف خود کند.
شالویی افزود: در این دوره بیش از شش هزار هنرمند با حدود 26 هزار اثر در جشنواره شرکت کردند و بیش از 3 هزار اثر نیز در رشتههای کاریکاتور، پوستر و عکس به جشنواره ارسال شد که استقبال بیسابقه هنرمندان از این رویداد هنری را نشان میدهد.
شالویی گفت: جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در تمامی استانها و 10 کشور برگزار میشود و منتخبی از آثار جشنواره در 10 کشور و عکسهایی از پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در 50 کشور به نمایش گذاشته میشود. آثار جشنواره در این دوره در دو بخش جنبی و رقابتی در تمامی استانها به نمایش گذاشته میشود و آثار هنرمندان هر استان در همان استان ارائه میشود.
مدیر کل هنرهای تجسمی با قدردانی از هنرمندان پیشکسوت و استادان، شورای سیاستگزاری، هیاتهای انتخاب و داوری جشنواره و برگزارکنندگان جشنواره اظهار امیدواری کرد دورههای بعدی جشنواره با موفقیت بیشتر برگزار شود و افزود: دوره آینده جشنواره با تغییراتی برگزار خواهد شد. جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر، جشنواره جشنوارههاست و به این جهت گزیده آثار دوسالانهها و جشنوارهها در بخشی از جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر به نمایش گذاشته میشود و با توجه با استقبال هنرمندان، فراخوان جشنواره بعدی زودتر اعلام خواهد شد.
شالویی در پایان سخنان خود به کمبود فضاهای نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: از مجموع آثار فراوانی که به چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر رسیده است، فقط 1500 اثر به نمایش گذاشته میشود. با توجه به اینکه فضاهای نمایشگاهی در سالهای اخیر افزایش یافته است اما برگزاری رویدادی مانند جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر نشان میدهد، فضاهای نمایشگاهی بیشتری در کشور و بهخصوص در تهران مورد نیاز است.
مدیرکل هنرهای تجسمی از معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست حمایت و مساعدت کنند تا فضاهای نمایشگاهی افزایش پیدا کند.
در ادامه مراسم محمدعلی رجبی؛ دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: فجر از سویی شناخت ریشهها و اصالتهاست و جشنواره فجر شناخت و توجه به اصالتهای هنر است. از سوی دیگر فجر شناخت زمانه و تعهد به اجتماع انسانی است و ویژگی دیگر فجر امید به آینده است.
وی افزود: بنابراین جشنواره فجر به اصالتها و ریشههای هنری توجه دارد، نسبت به زمانه شناخت دارد و با امید از آینده سخن میگوید. رجبی ادامه داد: هنرمندان میبایست ریشههای هنری خود را بشناسند، با زمانه خود همراه شوند و با امید نوید آینده را بدهند و هنری که با این مشخصهها خلق شود، هنر فجر است.
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر ادامه داد: اگر رویکردی به میراث هنری گذشته داشته باشیم و هنر اصیل را به رسمیت شناخته شود و زمانه امروز را بشناسیم، زبانی نو پیدا میکنیم و میتوانیم راهی را در آینده هنر طراحی کنیم. رجبی با اشاره به گستردگی چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در تمامی رشتههای تجسمی و فیلمهای مستند تجسمی برگزار میشود.
رجبی افزود: امروز نمایشگاه استادان و هنرمندان پیشکسوت در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز میشود و نمایشگاه آثار رقابتی عکس و سفال چهارشنبه 12 بهمنماه در فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه آثار رقابتی نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر شنبه 15 بهمن ماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا، نمایشگاه آثار رقابتی تصویرسازی، کاریکاتور و مجسمه یکشنبه 16 بهمن در موزه هنر امام علی (ع) و نمایشگاه آثار بخش ویژه بیداری اسلامی 25 بهمن ماه در موزه فلسطین گشایش مییابد. همچنین آثار بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی از 5 تا 10 اسفند ماه به نمایش در میآید.
در ادامه مراسم با حضور محمود جوادیپور؛ پیشکسوت هنر نقاشی ایران، حمید شاهآبادی؛ معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی و محمد علی رجبی؛ دبیر جشنواره کیک چهار سالگی جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر بریده شد.
نمایش فیلم کوتاهی درباره سه دوره قبل جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر و کلیپ چهارمین دوره جشنواره و اجرای موسیقی از دیگر برنامههای افتتاحیه چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر بود.
در ادامه نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت و استادان با حضور هنرمندان و مسوولان در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت.
در بخش نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت و استادان چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر بیش از 290 اثر از بیش از 240 هنرمند در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه سازی، عکاسی، پوستر، کاریکاتور و تصویرسازی به نمایش گذاشته شده است.
در افتتاحیه چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر هنرمندانی از جمله محمود جوادیپور، مجید مهرگان، عباس جمالپور، صادق تبریزی، همایون سلیمی، نصرالله افجه ای، محمد باقر آقامیری، مسعود شجاعی طباطبایی، رضوان صادقزاده، رضا خدادادی، ناصر آراسته، احمد خلیلیفرد، کاظم چلیپا، مرتضی گودرزی دیباج، علی وزیریان، ایرج اسکندری، بهزاد اژدری و .. حضور داشتند.
