رفتار حرفه ای طارمی سوژه رسانه یونانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بحث درباره جدایی یا ادامه حضور مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در باشگاه المپیاکوس همچنان در رسانه‌های یونانی ادامه دارد و آینده این بازیکن در جمع شاگردان خوزه لوئیز مندیلیبار هنوز مشخص نیست.

طارمی که یک فصل دیگر با المپیاکوس قرارداد دارد، همچنان در کانون گمانه‌زنی‌ها درباره آینده خط حمله این تیم قرار گرفته و مشخص نیست در نهایت فصل جدید را با پیراهن سرخ‌وسفیدهای یونان ادامه خواهد داد یا از جمع شاگردان مندیلیبار جدا خواهد شد.

رسانه «newsbeast» یونان نوشت: مهدی طارمی در آستانه جدایی از المپیاکوس قرار دارد و مهاجم ایرانی یکی از بازیکنانی است که پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان اروپا، تکلیفش به‌زودی مشخص خواهد شد.

المپیاکوس پس از ناکامی در راه صعود به لیگ قهرمانان اروپا، روند بازنگری در فهرست بازیکنان خود را آغاز کرده و با توجه به شرایط جدید و حضور در لیگ اروپا و همچنین رقابت‌های داخلی، در حال بررسی ترکیب خود است. در همین راستا تصمیم بر ادامه همکاری با طارمی گرفته نشده و این مهاجم ایرانی در آستانه جدایی از جمع سرخ‌وسفیدهای یونان قرار گرفته است.

با این حال، طارمی چند روز پیش با یک اقدام جالب بار دیگر حرفه‌ای‌گری و شخصیت خود را نشان داد؛ اقدامی که باعث شده نام او به یکی از موضوعات اصلی صحبت‌ها در مرکز تمرینی المپیاکوس تبدیل شود.

طارمی در روزی که برای بازیکنان المپیاکوس تعطیل اعلام شده بود، شخصاً راهی کمپ تمرینی شد تا به‌صورت انفرادی تمرین کند. مهاجم ایرانی بدون اینکه الزامی برای حضور در تمرین داشته باشد، برای حفظ آمادگی خود در محل تمرین حاضر شد.

این رفتار طارمی، آن هم در شرایطی که جدایی او از المپیاکوس تقریباً قطعی شده، بار دیگر توجه‌ها را به حرفه‌ای‌گری این مهاجم باتجربه جلب کرده است. رسانه یونانی نیز با اشاره به این اقدام، از طارمی به عنوان بازیکنی بزرگ یاد کرده است.

المپیاکوس حالا پس از تغییر برنامه‌های خود به دلیل حذف از لیگ قهرمانان اروپا، قصد دارد فهرست بازیکنانش را متناسب با حضور در لیگ اروپا و مسابقات داخلی تنظیم کند.