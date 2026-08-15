به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم عباسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیان این خبر اظهار کرد: مأموران عملیات انتظامی پلیس راهآهن آذربایجان حین گشتزنی در مقابل ایستگاه راهآهن تبریز به یک دستگاه خودروی سواری روا مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۸۶۳ گرم مواد مخدر کشف کردند و در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر شدند.
رئیس پلیس راهآهن آذربایجان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، گفت: افراد دستگیرشده پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شدند.
عباسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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