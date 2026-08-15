  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

کشف مواد مخدر در مقابل ایستگاه راه‌آهن تبریز

کشف مواد مخدر در مقابل ایستگاه راه‌آهن تبریز

تبریز- رئیس پلیس راه‌آهن آذربایجان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری روا و کشف ۸۶۳ گرم مواد مخدر از آن در محدوده ایستگاه راه‌آهن تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم عباسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیان این خبر اظهار کرد: مأموران عملیات انتظامی پلیس راه‌آهن آذربایجان حین گشت‌زنی در مقابل ایستگاه راه‌آهن تبریز به یک دستگاه خودروی سواری روا مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۸۶۳ گرم مواد مخدر کشف کردند و در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس راه‌آهن آذربایجان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، گفت: افراد دستگیرشده پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شدند.

عباسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6916782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه