به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم عباسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیان این خبر اظهار کرد: مأموران عملیات انتظامی پلیس راه‌آهن آذربایجان حین گشت‌زنی در مقابل ایستگاه راه‌آهن تبریز به یک دستگاه خودروی سواری روا مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۸۶۳ گرم مواد مخدر کشف کردند و در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس راه‌آهن آذربایجان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، گفت: افراد دستگیرشده پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شدند.

عباسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.