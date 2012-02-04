135طرح عمرانی و تولیدی جهادکشاورزی در قزوین افتتاح می شود

محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اجرای این طرحها که شامل 69 طرح آب و خاک ، 52 طرح دام و طیور، سه طرح صنایع کشاورزی، یک طرح زراعت، دو طرح باغبانی، پنج طرح ترویج کشاورزی، دو طرح شیلات و یک طرح منابع طبیعی است افزون بر 377 میلیارد و 356 میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندی 28 هزار و 117 خانوار روستایی از خدمات زیربنایی زمینه اشتغال 655 نفر درمنطقه فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در 33 روستای استان، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران سازمان و عطرافشانی وغبارروبی گلزا شهدا جهاد کشاورزی را از دیگر برنامه های این سازمان در این ایام برشمرد.

وی به طرح های شاخص این سازمان با هدف افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون 25 هزار و500 هکتار از اراضی دشت قزوین تحت پوشش آبیاری تحت فشار و مدرن قرار گرفته است.

صفری افزود: 11 اولویت در برنامه های سال جاری در بخش کشاورزی پیش بینی شده است که با تامین اعتبارات اجرا می شود.

وی اظهارداشت: طرح آبیاری مدرن و تحت فشار در اراضی باغی و زراعی، طرح زهکشی در اراضی شوره زار، اتمام عملیات سد شاکین، چنگوره، پرسپانچ، نوسازی باغات سنتی انگور، توسعه باغات زیتون در اراضی شیب دار، اجرای شبکه راهبردی پایش اقلیم کشاورزی، توسعه آبزی پروری و اصلاح سیستم سوخت مرغداری و دامداری ها و ترویج روش های آی پی ام در مبارزه با آفات و بیماری علفهای هرز از جمله این برنامه هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در سه دوره قبلی سفر رئیس جمهور مصوبات ارزشمندی مبتنی بر تفکر نوین کشاورزی به تصویب رسید که به توسعه پایدار کشاورزی استان کمک خواهد کرد.

وی یادآورشد: استان قزوین با داشتن موقعیت خاص کشاورزی در دامداری در ردیف 9 استان کشور، انگور، زغال اخته رتبه اول، زیتون رده دوم و محصولات باغی مانند هلو و شلیل در رده سوم جای دارد و در صنعت طیور و تولید تخم مرغ نیز در جایگاه سوم کشوری است.

صفری تصریح کرد: در زراعت در رده چهارم و تولید ذرت علوفه ای هم اول کشور هستیم و با توسعه صنایع تبدیلی تلاش می کنیم فعالیتها شتاب بیشتری گیرد.

صفری از اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی استان هم خبر داد و افزود: تا سال 86 فقط حدود 9 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش شبکه آبیاری قرار داشت که این روند در سال 88 به میزان 15 هزار هکتار و در سال جاری به 25 هزار و 500 هکتار و حدود سه برابر افزایش یافته است.

29 میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب

وی گفت: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار زمینه صرفه جویی سالانه 29 میلیون و800 هزار مترمکعب آب در بخش کشاورزی فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: 20 هزار هکتار پروژه نیز آماده اجرای آبیاری تحت فشار است که شش هزار و 600 هکتار وارد فاز اجرایی شده است که با اجرای این کار از چهار حلقه آب به طور متوسط تعداد سه حلقه چاه مسدود می شود.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت و آب در بخش کشاورزی زمینه کاهش هزینه و ارتقاء بهره وری در تولید فراهم شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: با 30 میلیارد ریال اعتبار بیش از 450 هکتار از باغهای انگور سنتی استان به روش ایستاده و مدرن به باغات الگویی تبدیل شده است.

طرح ایستاده کردن انگور/ ایجاد بزرگترین باغ زیتون



صفری اظهارداشت: با اجرای طرح ایستاده کردن باغات انگور زمینه افزایش تولید در واحد سطح فراهم شده است.

وی افزود: در دو سال گذشته پنج هکتار از باغات استان به روش ایستاده تبدیل شد که امسال این میزان به 450 هکتار رسیده که میانگین تولید را از 15 تن در هکتار به 40 تا 70 تن افزایش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اختصاص 120 میلیارد ریال اعتبار دولتی و300 میلیارد ریال تسهیلات، هفت هزار و 500 هکتار از باغات استان در اراضی شیب دار زیر کشت محصول زیتون خواهد رفت که در فاز اول پنج هزار هکتار اجرایی خواهد شد که تاکنون 55 میلیارد ریال برای عملیاتی شدن آن هزینه شده است.

این مسئول یادآورشد: این طرح بزرگترین طرح تولید زیتون در کشور است که با هدف تولید روغن زیتون اجرا می شود.

وی از راه اندازی شبکه اقلیم شناسی در استان هم خبر داد و گفت: در اجرای شبکه پایش کلیماتولوژی و مدیریت هوشمند کشاورزی با اعتباری بالغ بر 260 میلیارد ریال تعداد 50 ایستگاه راه اندازی خواهد شد که امسال 15 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده که با اجرای آن زمان کاشت، داشت، برداشت، مبارزه با آفات، پیش بینی وقوع سرمازدگی، مبارزه با آفات به روش های علمی مشخص و به کشاورزان اطلاع رسانی خواهد شد.

صرفه جویی سالانه 56 میلیون لیتر سوخت در کشاورزی

صفری اظهارداشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای دامداری و مرغداری زمینه صرفه جویی سالانه 56 میلیون لیتر سوخت در این واحدها فراهم شده است.

وی خرید تلیسه، ادوات کشاورزی، دام سبک، استفاده از انرژی های نوین، اصلاح ساختار مرغداری های گوشتی و تخم گذار را از کارهای انجام شده ذکر کرد و گفت: برای اولین بار در کشور سه واحد دامداری با ظرفیت سه هزار راس به سیستم انرژی خورشیدی مجهز شده که بزودی به مرحله بهره برداری می رسد.

این مسئول اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی را از دیگر کارهای خوب انجام شده در راستای کاهش هزینه ها و ارتقاء میزان تولید دانست و بیان کرد: در سال 88 حدود یک هزار هکتار و در سال گذشته پنج هزار هکتار از اراضی تحت پوشش این طرح قرار گرفت و امسال در 35 هزار هکتار از اراضی استان طرح خاک ورزی حفاظتی اجرا شده است.

وی اظهارداشت: با اجرای این طرح 58 درصد در مصرف انرژی و 57 درصد در هزینه تمام شده صرفه جویی شده و هزینه های کاشت نیز با کم شدن عملیات آماده سازی زمین تا 50 درصد کمتر شده است.

صفری از اجرای طرحهای آبزی پروری در استان هم خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی مجتمع آبزی پروری خوزنان با ظرفیت یک هزار تن و اشتغالزایی 200 نفر، مجتمع آبزی پروری باغدشت با ظرفیت 500 تن بیش از 250 تن به تولید آبزیان و شیلات استان اضافه شد.

وی میزان ظرفیت تولید ماهیان سردآبی و گرمابی استان را دو هزار و 100 تن و تولید ماهیان زینتی را یک میلیون قطعه عنوان کرد و گفت: امسال همچنین 25 استخر پرورش ماهی به ظرفیت استان اضافه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: توسعه روش های مبارزه با آفات و بیماریها از رویکردهای امسال است که مطالعه بر روی هشت محصول آغاز شده و رها سازی عوامل بیولوژیک در 10 هکتار از گلخانه ها و مجتمع ها آغاز شده است.

به گفته وی در اجرای این طرح 24 کلینیک مجهز شده و با برگزاری 24 کارگاه آموزشی 109 کارشناس و مهندس کشاورزی نیز برای عملیاتی شدن طرح آماده شده اند.

صفری با اشاره به این نکته که توسعه بخش های مختلف بخش کشاورزی بویژه دام و طیور طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چشمگیر بوده خاطرنشان کرد: طی 33 سال گذشته تولید مواد پروتئینی بویژه گوشت قرمز و مرغ در استان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

به گفته وی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تولید گوشت مرغ در استان قزوین 11 هزار تن در سال بود که تولید این محصول طی 33 سال گذشته با حمایتهای دولت و تمایل سرمایه گذاری دراین بخش به 61 هزار تن افزایش یافته است.

صفری افزود: همچنین طی مدت یادشده ظرفیت واحدهای طیور استان از دو میلیون و550 هزار قطعه مرغ گوشتی به بیش از10 میلیون قطعه رسیده است درهمین راستا طی 33 سال گذشته تولید و ظرفیتی مرغداری های استان چهار برابر افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: بیش از 30 درصد واحدهای طیور گوشتی استان مربوط به قبل از انقلاب و 70 درصد بعداز انقلاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

صفری تاکید کرد: همچنین تولید تخم مرغ دراستان در اوایل انقلاب 33 هزار تن در سال بود که تولید این محصول با افزایش نسبی به61 هزار تن در سال 90 رسیده و تولید شیر نیز از 72 هزار تن در سال 57 به 460 هزار تن در سال جاری افزایش داشته است.

تولید محصولات کشاورزی بعداز انقلاب رشد چشمگیری داشته است



به گفته وی استان قزوین در تولید محصولات کشاورزی نیز بعداز انقلاب در تولید گندم و سایر غلات هم رشد چشمگیری داشته و در زمینه تولید سایر محصولات کشاورزی همچون برنج، جو، ذرت با بکارگیری روشهای مناسب کاشت، داشت و برداشت، به افزایش در تولید رسیده است.

وی گفت: در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی تاکنون با وجود تمامی مشکلات بر سر راه ملت بزرگ ایران بخش کشاورزی باتوجه خاص مسئولان و تلاش بی وقفه کشاورزان رشد و توسعه زیادی داشته که اهمیت کشت محصولات آبی با توسعه مکانیزه ره آورد آن است.

صفری افزود: عملکرد تولید محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته روند مطلوبی داشته که علت ان نیز استفاده مناسب از سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از هدر رفتن آب استحصالی از چاه ها و بهره گیری از تولید کشت محصولات کشاورزی با دانش نوین است.پ

وی گفت: در تولید محصولات باغی نیز سطح زیرکشت باغات بارور 18 هزار و 349 هکتار افزایش داشته که درمقایسته با اوایل انقلاب 40 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان یادآورشد: محصولات عمده و شاخصی ماند زیتون، انگور، بادام، گیلاس، گردو و زغال اخته سیر صعودی خوبی در تولید طی این سالها داشته که عمده علت افزایش نیز اجرای طرح طوبی و طرح های توسعه وزارت جهاد کشاورزی است.