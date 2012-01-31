شرایط نامساعد شیخ عدنان در زندان رژیم صهیونیستی/ اعتصاب غذا 45 روزه شد

"رافت حمدونه" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه با اشاره به اعتصاب غذای این رهبر فلسطینی در اعتراض به استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در زندان‌ها اظهار داشت: وضعیت سلامتی شیخ عدنان میان مرگ و زندگی است.

رافت حمدونه با اشاره به نقض شدید حقوق اسرای فلسطینی و شکنجه وحشیانه آنها در این زندان‌ها از افکار عمومی جهان به ویژه جهان اسلام خواست که همبستگی بیشتری در راستای آزادی وی داشته باشند.

مدیر مرکز اسیران فلسطینی تاکید کرد: اوضاع شیخ عدنان بسیار بد شده و او تنها آب بدون نمک مصرف می‌کند.

یکی از وکلای فلسطینی که اخیراً با شیخ عدنان دیدار کرده در گفتگویی اظهار داشت: شیخ عدنان به تداوم اعتصاب غذای خود تاکید دارد و با وجود اوضاع بد جسمانی دست از اعتصاب غذا نمی‌کشد.

وی که با این رهبر فلسطینی دیدار کرده اظهار داشت: او به من تاکید کرده که این اعتصاب غذا برای مخالفت با سیاست شکنجه رژیم صهیونیستی و تحقیر اسرای فلسطینی و در مخالفت با سیاست بازداشت اداری از سوی تل‌آویو است.



شیخ خضر عدنان

از سوی دیگر "داود شهاب" سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیخ عدنان یک مبارزه را برای آزادی اسرای فلسطینی از زندان های اسرائیل آغاز کرده است.

وی نسبت به عدم پوشش خبر اعتصاب غذای این اسیر فلسطینی در رسانه‌های جهان و به ویژه کشورهای عربی ابراز شگفتی کرد و افزود: در چه زمانی ما شاهد خواهیم بود که این گونه مسایل مورد اهتمام رسانه‌های عربی و موسسات حقوقی آنها قرار بگیرد. آیا باید منتظر شهادت شیخ خضر عدنان باشیم؟

وی تاکید کرد:‌ این رهبر فلسطینی در این جنگ خود تنها نیست، بلکه همه ملت فلسطین و آزادگان جهان اسلام با وی همراه هستند

خاطرنشان می‌شود ارتش رژیم صهیونیستی شیخ عدنان را روز هفتم دسامبر سال 2011 بازداشت کرد و وی از همان زمان تا کنون دست به اعتصاب غذا زده است.