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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

ملانسب در گفتگو با مهر:

۲۸ پروژه عمرانی در شهرستان بشاگرد افتتاح می شود

۲۸ پروژه عمرانی در شهرستان بشاگرد افتتاح می شود

بشاگرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بشاگرد گفت: ۲۸ پروژه عمرانی در شهرستان بشاگرد افتتاح می شود.

رضا ملانسب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ۱۵برنامه فرهنگی -هنری و ورزشی در این ایام از سوی ستاد دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار می شود.

وی نواختن زنگ انقلاب در مدارس، بازدید از خانواده شهدا،غبارویی مزار شهدا، رژه موتور سوران، مسابقه دومیدانی، طناب کشی، دومیدانی، برگزاری دعای ندبه وکمیل، ایستگاه صلواتی را از مهمترین این برنامه ها عنوان کرد.

ملانسب از به بهره برداری رسیدن ۲۸پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر خبرداد و گفت: این پروژه با اعتبار 51 میلیارد و 626 میلیون ریال در این دهه به بهربرداری می رسند.

وی مهمترین این طرحها را افتتاح سالن ورزشی روستاهای درنگ مدو و بیخ کهنو، دبیرستان شبانه روزی گوهران، مدرسه راهنمایی شش کلاسه درنگ مدو و ساختمان اداره برق عنوان کرد.

فرماندار بشاگرد اظهارداشت: از این پروژه ها ۱۱ پروژه مربوبط به حوزه دهیاری با اعتبار یک میلیارد و 650 میلیون ریال است.

کد مطلب 1522013

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