اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و بر اساس شماره داوطلبی پذیرفته شدگان با عناوین قبول نهایی و ذخیره اعلام شده است.

اسامی پذیرفته شدگان در رشته های مدیریت اجرایی، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی شیمی- شبیه سازی و کنترل فرآیند، مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای جداسازی، مهندسی کامپیوتر- طراحی شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات – مخابرات امن منتشر شد.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام می توانند با دانشگاه علم و صنعت ایران تماس بگیرند.