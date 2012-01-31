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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی و ذخیره در 6 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد آموزش از راه دور (مجازی) برای نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90 دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و بر اساس شماره داوطلبی پذیرفته شدگان با عناوین قبول نهایی و ذخیره اعلام شده است.

اسامی پذیرفته شدگان در رشته های مدیریت اجرایی، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی شیمی- شبیه سازی و کنترل فرآیند، مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای جداسازی، مهندسی کامپیوتر- طراحی شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات – مخابرات امن منتشر شد.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام می توانند با دانشگاه علم و صنعت ایران تماس بگیرند.
کد مطلب 1522040

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