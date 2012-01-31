به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "شباهنگ" روز جمعه 14 بهمن ماه میزبان بردیا کیارس رهبر ارکستر ملی ایران،

عبدالحسین مختاباد خواننده ارکستر و مدرس دانشگاه و محسن رجب پور مدیر اجرایی ارکستر ملی است و آخرین اخبار و تحولات ارکستر ملی ایران را بررسی می‌کند.

- کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ از تهیه و تدارک 20 عنوان برنامه در سالگرد پیروزی انقلاب و ایام دهه فجر در رادیو فرهنگ خبر داد.

وی گفت: این شبکه رادیویی در جهت اهداف فرهنگی و سازمانی با طراحی برنامه های ویژه، ضمن پوشش خبری و تحلیلی جشنواره های فیلم فجر و تئاتر فجر، در جشنواره موسیقی فجر به صورت فعال و به عنوان شبکه محور حضور خواهد داشت.



- برنامه رادیویی "کارنامه" به صورت زنده از روز چهارشنبه 12 بهمن هر شب از ساعت 22 الی 24 به مدت 120 دقیقه پیرامون سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

- روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد شبکه‌های مختلف رادیویی در راستای انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری ایام الله دهه فجر، اقدام به تهیه برنامه‌هایی برای پوشش مناسب جشنواره فیلم فجر کرده است.

- برنامه "رادیو انقلاب" ویژه دهه فجر به بررسی خاطرات، کتب، منابع در ایام انقلاب می‌پردازد. این برنامه از 12 تا 22 بهمن ماه از رادیو تهران پخش می‌شود.

- برنامه "ایران سربلند" به سردبیری عاطفه بنایی از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه به مناسبت دهه فجر روی آنتن می‌رود.

- برنامه "خانواده‌ای به نام ایران" به مناسبت دهه فجر از رادیو ایران روی آنتن می‌ىود. این برنامه به سردبیری ناهید عادلیان پخش می‌شود.

- برنامه "صبح انقلاب" به مناسبت دهه فجر از رادیو ایران پخش می‌شود. در این برنامه با مراکز ارتباط برقرار می‌شود.

- مدیر رادیو قرآن از پخش 11 هزار و 85 دقیقه برنامه ویژه دهه فجر خبر داد.