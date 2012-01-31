زمین فوتبال ویژه نابینایان کرمان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرمان در بازدید از روند تمرینات تیم فوتبال نابینایان و دیدار با ورزشکاران فوتبالیست نابینای کرمان گفت: طی سالهای گذشته ثابت شده است که هرکجا از ورزشکاران و تیمهای ورزشی معلولین در کرمان حمایت شده آنها توانسته اند افتخارات فراوانی را در عرصه های ورزشی ملی، جهانی و بین المللی کسب کنند.

بهنام سعیدی دولت مردان و متولیان امور استان کرمان خود را موظف به حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی معلولین بویژه نابینایان بدانند.

سعیدی در ادامه با اشاره به غیر استاندارد بودن زمین چمن محل تمرین تیم فوتبال نابینایان گفت: برای کمک به ساخت چمن مصنوعی استاندارد ویژه این تیم مبلغ 350 میلیون ریال از محل اعتبارات در اختیار فرمانداری به این امر اختصاص می دهیم.

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان کرمان نیز در این دیدار گفت: درحال حاضر تعداد 450 ورزشکار در قالب 20 تیم ورزشی در 9 رشته گلبال، دومیدانی، شنا، شطرنج، پاورلیفتینگ، فوتبال پنج نفره 1B، فوتبال پنج نفر 2B و 3B، دوچرخه سواری دو نفره و ورزشهای همگانی در حال فعالیت هستند.

محمد حدادیان درخصوص رشته ورزشی قوتبال ویژه نابینایان اظهارداشت: این رشته قریب دوسال است که در ایران دایر شده است و تیم فوتبال نابینایان کرمان جزء تیمهای مطرح و آینه دار کشور است.

وی ابراز داشت: تاکنون تعداد سه نفر از فوتبالیستهای نابینای کرمان به دفعات برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان جمهوری اسلامی ایران دعوت شده اند.

حدادیان نبود زمین استاندارد برای انجام تمرینات را عمده ترین مشکل هیئت و فوتبالیستهای نابینا عنوان کرد و افزود: از آنجا که این ورزشکاران باید مسیر یابی توپ و محل قرار گرفتن هم تیمی های خود را از طریق گوش تشخیص دهند الزاما باید فعالیتهای تمرینی و مسابقات درمحل کاملا خلوت و ساکت انجام گیرد که بدلیل نداشتن زمین استاندارد و ایمن به ناچار تمرینات در زمین چمن یکی از پارکهای شهر کرمان که به هیچ وجه مناسب این ورزش نیست انجام می شود.

دوره آموزشی تغذیه سالم ویژه سالمندان در رابر برگزار شد

دوره آموزشی تغذیه سالم ویژه سالمندان با حضور جمع کثیری از سالمندان و خانواده های این افراد توسط بهزیستی شهرستان رابر برگزار شد.

در این دوره آموزشهای لازم در خصوص چگونگی استفاده از مواد غذایی ویژه سالمندان و منابع غذایی سالم ارایه شد.

کمیته ازدواج و اشتغال ویژه معلولان در کوهبنان تشکیل می شود

رئیس بهزیستی کوهبنان از تشکیل دومین جلسه شورای خیرین در قالب کارگروه اجتماعی شهرستان کوهبنان خبر داد.

محمدرضا بهره مند گفت: از جمله مصوبات این جلسه می توان به مناسب سازی پارک انقلاب شهر، نصب عابر بانک ویژه معلولین، پرداخت 10 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ده مددجوی معلول کوهبنانی، راه اندازی خیریه در این شهرستان و تشکیل کمیته ازدواج و اشتغال ویژه معلولان اشاره کرد.



