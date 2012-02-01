به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز چهارشنبه 12 بهمن در دفتر کارش با جمعی از روزنامه نگاران مصری دیدار کرد و به سئوالات آنها پیرامون روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور ایران و مصر و نیز اعتراض‌ها در جامعه مصری به تولید و نمایش برخی فیلم‌های ایرانی مرتبط با تاریخ صدر اسلام و موارد دیگر پاسخ داد.

ذکریا صلاح از روزنامه عصرگاهی «اخبار‌ الیوم» از وزیر ارشاد پرسید: آیا شما اجازه می‌دهید برخی کتاب‌ها که در مصر چاپ می‌شود و ممکن است از نظر شما ممنوع باشند، وارد ایران شوند؟ که حسینی پاسخ داد: ما برخی ملاحظات اعتقادی داریم و مانع از ورود آثاری می‌شویم که مروج فساد و بی‌بند و باری یا نسبت به ساحت پیامبر (ص)، جسارت‌آمیز باشند.

وی افزود: شما به هر کتابخانه‌ای مراجعه کنید، می‌بینید که بیشتر منابع تاریخی موجود در آن متعلق به اهل سنت است، مثل «صحاح سته». ولی من در سفری که به مکه و مدینه داشتم و از دو کتابخانه مدینه دیدن کردم و هر چه گشتم، حتی یک کتاب از علمای شیعه و پیروان اهل بیت ندیدم. حتی کتاب نهج‌البلاغه هم آنجا وجود نداشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به روزنامه‌نگاران مصری گفت: به نظرم همه ما باید به این آیه شریفه عل کنیم: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.

محمد ربیع از روزنامه «الاهرام» مصر ضمن تبریک به ملت ایران به خاطر «پیشرفت‌هایشان علیرغم همه فشارهایی که در طول 33 سال گذشته علیه آنها وجود داشته است» نظر حسینی را درباره فتوای مرکز پژوهش‌های اسلامی الازهر در مورد ناصحیح بودن اقدام دست‌اندرکاران تهیه سریال «یوسف پیامبر» در به تصویر کشیدن این پیامبر الهی جویا شد که وزیر ارشاد پاسخ داد: در اینکه چهره پیامبر را می‌شود به تصویر کشید یا نه، بین فقها اختلاف هست.

وی افزود: بنای ما براین بوده که در ساخت سریال‌ها مسائلی را در نظر بگیریم که مورد وفاق است. مثل داستان حضرت مریم یا داستان اصحاب کهف. البته متقابلاً ما هم درباره سریال «الاسباط» که بعداً به «االمعاویه و الحسن و الحسین» تغییر نام یافت، ایرداتی مطرح کردیم و گفتیم که در این سریال تحریف تاریخ صورت گرفته و شخصی که ادعا شده بود بنیانگذار مذهب شیعه بوده، اساساً وجود خارجی نداشته است.

حسینی تاکید کرد: البته این غربی‌ها هستند که علاقه مند هستند ما همیشه سرگرم این مسائل باشیم تا از مسائل اصلی‌تر بازبمانیم.

احمد کامل پژوهشگر مسائل ایران هم نظر حسینی را درباره موضوعاتی البته غیرمرتبط با حوزه فرهنگ مانند طرح جایگزینی معاون بشار اسد با وی برای بهبود وضعیت در سوریه و موضع ترکیه در قبال مسئله فلسطین جویا شد که وزیر ارشاد به گفتن این جمله بسنده کرد که: بهتر است وزیر امور خارجه به این سوالات پاسخ بدهد و من ترجیح می‌دهم به سوالات فرهنگی جواب دهم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوال محمد مصطفی خبرنگار روزنامه اهم الاخبار مصر درباره احتمال ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مشترک از سوی هنرمندان ایرانی با دیگر کشورهای اسلامی، از آمادگی ایران برای ساخت فیلمی مشترک با فلسطین درباره جنگ 22 روزه غزه و مذاکره با وزیر فرهنگ فلسطین در این باره خبر داد.