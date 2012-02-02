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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

ستاره‌های منچستریونایتد به بازی مقابل چلسی می‌رسند

ستاره‌های منچستریونایتد به بازی مقابل چلسی می‌رسند

"سرآلکس فرگوسن"، سرمربی منچستریونایتد اعلام کرد "وین رونی" و "لوییز نانی"، دو مهره کلیدی تیمش برای دیدار یکشنبه هفته آینده مقابل چلسی آماده خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر دو بازیکن دیدار سه شنبه شب تیم‌شان مقابل استوک سیتی را که با پیروزی 2 بر صفر شیاطین سرخ به پایان رسید از دست دادند.

فرگوسن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم "وین رونی"، "لوییز نانی" و حتی "اشلی یانگ" از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و برای دیدار مقابل چلسی ما را همراهی کنند.

در دیدار سه شنبه شب مقابل استوک "داوید دخه آ" و "آندرس لیندگارد" هر دو دروازه بان یونایتد با مصدومیت مواجه بودند و به همین دلیل فرگوسن از "بن آموس" دروازه بان سوم تیمش در دیدار اخیر استفاده کرد. او در صورت ادامه مصدومیت دخه آ و لیندگارد باید در دیدار مقابل چلسی از آموس کم تجربه استفاده کند.

فرگوسن در این مورد نیز گفت: آندرس و داوید هر دو در جلسه تمرینی مصدوم شده بودند و ما از آموس درون دروازه استفاده کردیم. خطر جدی روی دروازه ما ایجاد نشد تا آموس را محک بزنیم اما درون دروازه کاملا مطمئن به نظر می‌رسید.

کد مطلب 1523326

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