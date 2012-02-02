به گزارش خبرگزاری مهر، هر دو بازیکن دیدار سه شنبه شب تیم‌شان مقابل استوک سیتی را که با پیروزی 2 بر صفر شیاطین سرخ به پایان رسید از دست دادند.

فرگوسن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم "وین رونی"، "لوییز نانی" و حتی "اشلی یانگ" از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و برای دیدار مقابل چلسی ما را همراهی کنند.

در دیدار سه شنبه شب مقابل استوک "داوید دخه آ" و "آندرس لیندگارد" هر دو دروازه بان یونایتد با مصدومیت مواجه بودند و به همین دلیل فرگوسن از "بن آموس" دروازه بان سوم تیمش در دیدار اخیر استفاده کرد. او در صورت ادامه مصدومیت دخه آ و لیندگارد باید در دیدار مقابل چلسی از آموس کم تجربه استفاده کند.

فرگوسن در این مورد نیز گفت: آندرس و داوید هر دو در جلسه تمرینی مصدوم شده بودند و ما از آموس درون دروازه استفاده کردیم. خطر جدی روی دروازه ما ایجاد نشد تا آموس را محک بزنیم اما درون دروازه کاملا مطمئن به نظر می‌رسید.