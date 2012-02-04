محمد زارعپور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی آسیا ( 4 تا 11 اسفندماه - ماکائو) و رقابتهای قهرمانی جهان (6 تا 11 فروردینماه - آلمان) اظهار داشت که قبل و بعد از این پیکارها، برنامههای تمرینی و اردویی برای نوشاد عالمیان و ندا شهسواری که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند، در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان یک برنامه آمادهسازی برای بازیکنان المپیکی مدنظر قرار داده شده است. پس از این رقابتها و پیش از اعزام تیم ملی همراه با این نفرات به رقابتهای قهرمانی جهان، شرکت در اردوهای تدارکاتی اروپایی را لحاظ کردهایم.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: پیش از سفر به آلمان تیم ملی مردان در کمپ بینالمللی اشلاگر اتریش اردو خواهد داشت. به دلیل مربی ویژه بانوان در این کمپ مجارستان را به عنوان محل برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی بانوان در نظر گرفتهایم. در این اردوها بر روی چگونگی روند تمرینی بازیکنان المپیکی تاکید شده است.
زارعپور با بیان اینکه از بازیکنان منتخب نوجوانان و جوانان نیز در ترکیب تیمهای اعزامی به اردوهای تدارکاتی اتریش و مجارستان استفاده خواهد شد، یادآور شد که برنامههای آمادهسازی بازیکنان المپیکی ایران پس از پیکارهای قهرمانی جهان با حضور در تورهای جهانی و مسابقات اوپن پیگیری خواهد شد.
وی گفت: بنابراین طبق تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز زمان و محل برگزاری تمام تورهای جهانی و مسابقات اوپن تا پیش از المپیک 2012 را پیگیری میکنیم تا از حداکثر آنها برای آمادهسازی بهتر نوشاد عالمیان و ندا شهسواری و بالا بردن رنکینگشان استفاده کنیم. نوشاد در حال حاضر رنکینگ 112 را در اختیار دارد که تا زمان المپیک باید رنکینگی میان 50 تا 100 جهان را داشته باشد.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به اینکه تاکنون هیچ یک از پینگپنگبازان المپیکی ایران در المپیک موفق به کسب پیروزی نشدهاند، تصریح کرد: باید برنامههای آماده سازی به گونهای پیش رود که بتوانیم در لندن طلسم شکنی کرده و برای اولین بار تنیس روی میز ایران را صاحب پیروزی کنیم و حتی از گروه مقدماتی هم صعود کنیم.
زارعپور در مورد اینکه "مسئولیت هدایت پینگپنگبازان ایران در بازیهای المپیک لندن با کدام مربیان است؟"، اظهارداشت: طبق مصوبه کمیته فنی سیما لیموچی تا المپیک در کنار تیم بانوان خواهد بود و در لندن هم هدایت ندا شهسواری را عهده دار است. درمورد نوشاد عالمیان هم یکی از مربیان کادر کمپ اشلاگر را درکنار او قرار خواهیم داد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سهمیههای المپیکی ایران خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی المپیک 30 فروردینماه و 20 اردیبهشتماه سال آینده در هنگکنگ و قطر برگزار میشود. البته گرفتن سهمیه در قطر با توجه به جهانی بودن رقابتها سخت است اما با توجه به آسیایی بودن مسابقات هنگکنگ امیدواریم بتوانیم در این کشور از حداکثر شانسمان برای افزایش سهمیههای المپیک استفاده کنیم. ایران میتواند در هر یک از بخشهای مردان و زنان صاحب دو سهمیه دیگر شود.
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