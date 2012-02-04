محمد زارع‌پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی آسیا ( 4 تا 11 اسفندماه - ماکائو) و رقابت‎های قهرمانی جهان (6 تا 11 فروردین‎ماه - آلمان) اظهار داشت که قبل و بعد از این پیکارها، برنامه‎های تمرینی و اردویی برای نوشاد عالمیان و ندا شهسواری که موفق به کسب سهمیه المپیک شده‎اند، در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: شرکت در رقابت‎های قهرمانی آسیا به عنوان یک برنامه آماده‎سازی برای بازیکنان المپیکی مدنظر قرار داده شده است. پس از این رقابت‎ها و پیش از اعزام تیم ملی همراه با این نفرات به رقابت‎های قهرمانی جهان، شرکت در اردوهای تدارکاتی اروپایی را لحاظ کرده‎ایم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: پیش از سفر به آلمان تیم ملی مردان در کمپ بین‎المللی اشلاگر اتریش اردو خواهد داشت. به دلیل مربی ویژه بانوان در این کمپ مجارستان را به عنوان محل برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی بانوان در نظر گرفته‎ایم. در این اردوها بر روی چگونگی روند تمرینی بازیکنان المپیکی تاکید شده است.

زارع‎پور با بیان اینکه از بازیکنان منتخب نوجوانان و جوانان نیز در ترکیب تیم‎های اعزامی به اردوهای تدارکاتی اتریش و مجارستان استفاده خواهد شد، یادآور شد که برنامه‎های آماده‎سازی بازیکنان المپیکی ایران پس از پیکارهای قهرمانی جهان با حضور در تورهای جهانی و مسابقات اوپن پیگیری خواهد شد.

وی گفت: بنابراین طبق تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز زمان و محل برگزاری تمام تورهای جهانی و مسابقات اوپن تا پیش از المپیک 2012 را پیگیری می‎کنیم تا از حداکثر آنها برای آماده‎سازی بهتر نوشاد عالمیان و ندا شهسواری و بالا بردن رنکینگ‎شان استفاده کنیم. نوشاد در حال حاضر رنکینگ 112 را در اختیار دارد که تا زمان المپیک باید رنکینگی میان 50 تا 100 جهان را داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به اینکه تاکنون هیچ یک از پینگ‎پنگ‏بازان المپیکی ایران در المپیک موفق به کسب پیروزی نشده‎اند، تصریح کرد: باید برنامه‎های آماده سازی به گونه‎ای پیش رود که بتوانیم در لندن طلسم شکنی کرده و برای اولین بار تنیس روی میز ایران را صاحب پیروزی کنیم و حتی از گروه مقدماتی هم صعود کنیم.

زارع‎پور در مورد اینکه "مسئولیت هدایت پینگ‎پنگ‏بازان ایران در بازی‏های المپیک لندن با کدام مربیان است؟"، اظهارداشت: طبق مصوبه کمیته فنی سیما لیموچی تا المپیک در کنار تیم بانوان خواهد بود و در لندن هم هدایت ندا شهسواری را عهده دار است. درمورد نوشاد عالمیان هم یکی از مربیان کادر کمپ اشلاگر را درکنار او قرار خواهیم داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سهمیه‎های المپیکی ایران خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی المپیک 30 فروردین‎ماه و 20 اردیبهشت‎ماه سال آینده در هنگ‎کنگ و قطر برگزار می‎شود. البته گرفتن سهمیه در قطر با توجه به جهانی بودن رقابت‎ها سخت است اما با توجه به آسیایی بودن مسابقات هنگ‎کنگ امیدواریم بتوانیم در این کشور از حداکثر شانس‌مان برای افزایش سهمیه‎های المپیک استفاده کنیم. ایران می‎تواند در هر یک از بخش‎های مردان و زنان صاحب دو سهمیه دیگر شود.