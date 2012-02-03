به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی و ادبی «این قند پارسی» از برنامه‌های جشنواره منطقه‌ای شعر فجر در استان فارس است که با حضور مهمانان داخلی و خارجی در روز 28 بهمن ماه برگزار می‌شود.

در این برنامه که با حضور مهمانان بخش بین‌الملل و همچنین مهمانان داخلی شامل شاعران و اساتید شعر و ادبیات برپا می‌شود، جایگاه شعر فارسی در جهان بررسی می‌شود.

همایش این قند پارسی روز 28 بهمن ماه در تالار حافظ شهر شیراز برگزار می‌شود.

ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از 17 بهمن با برگزاری آئین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز و تا اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.