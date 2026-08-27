به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: کشور در جریان جنگ رمضان تنها با یک نبرد نظامی مواجه نبود بلکه در عرصههای تامین کالاهای اساسی، مدیریت سوخت، حفظ نظم داخلی و استمرار خدمات عمومی نیز با یک جنگ تمامعیار روبرو بودیم که در تمامی این حوزهها مجموعه دستگاههای اجرایی با موفقیت عمل کردند.
وی با تاکید بر اینکه موفقیت کشور تنها در حوزه توان نظامی خلاصه نمیشود، افزود: با وجود محاصرهها و حملات تامین کالاهای اساسی با موفقیت انجام شد و کشور با کمبود گسترده مواجه نشد و این یک موفقیت بزرگ است که باید برای تبیین آن در افکار عمومی تلاش شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارتهای وارده به زیرساختها از میزان آسیبهای وارد شده به شبکه برق و مسکن خبر داد و گفت: اگرچه حدود چهار هزار مگاوات از ظرفیت برق کشور هدف قرار گرفت و ۱۴۵ هزار واحد مسکونی آسیب دید اما مدیریت هوشمندانه باعث شد که این حوادث به بحرانهای فراگیر تبدیل نشود.
وی با اشاره به حملات صورتگرفته به مخازن و انبارهای بنزین تهران افزود: با وجود این حملات کشور با کمبود بنزین، صفهای طولانی و اختلال گسترده در تامین سوخت مواجه نشد و این موارد بخشی از واقعیتهایی است که باید برای مردم بازگو شود.
حجت الاسلام آزادی خواه با انتقاد از انتشار برخی اخبار بدون بررسی و صحتسنجی تصریح کرد: به تازگی خبری درباره وجود ۲۰ هزار تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته منتشر شد که بررسیها نشان داد این خبر به کلی صحت ندارد و حتی یک کیلوگرم از چنین محمولهای از سوی دولت توزیع نشده است.
وی تاکید کرد: نظارت بر بازار ضروری است اما نباید نظارت به سوءنظارت تبدیل شود، هنگامی که خبری با این حجم و اهمیت منتشر میشود باید پیش از انتشار صحت آن بررسی شود چراکه انتشار مطالب غیرواقعی میتواند موجب نگرانی مردم و تضعیف اعتماد عمومی شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهترین قاضی قضاوت مردم است، خاطرنشان کرد: مردم شنوندههای خوبی هستند و قضاوت دقیقی دارند اما این قضاوت باید بر مبنای اطلاعرسانی صحیح شکل بگیرد و نباید اجازه داد عملکرد و زحمات مسئولان به دلیل روایتهای نادرست یا اخبار فاقد پشتوانه در افکار عمومی نادیده گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به حضور مردم در صحنه در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: مردم از همان روزهای نخست با پرچم جمهوری اسلامی و با وحدت در میدان حضور یافتند و از کشور و نظام حمایت کردند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
حجت الاسلام آزادیخواه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر از تلاشهای استاندار، معاونان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی قدردانی کرد.
وی همچنین با تبریک هفته وحدت، وحدت را یکی از سرمایههای مهم جامعه اسلامی دانست و افزود: مردم مناطق قومی و مرزی در بزنگاههای حساس نشان دادهاند که پای کشور ایستادهاند و باید از این ظرفیت برای تقویت انسجام و امنیت ملی استفاده کرد.
حجت الاسلام آزادیخواه تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، اطلاعرسانی دقیق، امیدآفرینی و تبیین واقعیتهای کشور نیاز داریم و صاحبان تریبون باید مراقب باشند اظهارنظرهای فاقد پشتوانه واقعی به اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی آسیب نزند.
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