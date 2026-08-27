خانه شاهنامه لردگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح این رویداد اظهار کرد: شاهنامهخوانی لردگان با سابقه ۱۸ ساله، امسال برای نخستین بار در سطح ملی برگزار میشود و جمعی از پژوهشگران برجسته حوزه زبان و ادبیات فارسی و مسئولان کشوری در آن حضور دارند.
وی افزود: در چهاردهمین دوره این رویداد، ۲۵ شاهنامهخوان و حماسهخوان از مناطق مختلف کشور به اجرای برنامه میپردازند و بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با شاهنامه فردوسی به نمایش گذاشته میشود.
فرجی با اشاره به جایگاه شاهنامهخوانی در فرهنگ مردم چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شاهنامه و حماسهخوانی در میان مردم این استان، بهویژه جامعه بختیاری، پیوندی دیرینه با تاریخ، هنر و سبک زندگی دارد و این هنر از کارکردهای اجتماعی قابل توجهی برخوردار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری رویدادهای مرتبط با شاهنامه فردوسی همواره از مطالبات جامعه فرهنگی و هنری استان بوده است و برگزاری این رویداد در سطح ملی میتواند به بازنمایی هویت فرهنگی منطقه و تقویت انسجام ملی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و سازمان برنامه و بودجه در قالب یک برنامه ملی برگزار میشود و میتواند در ایجاد جریان هنری و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی نقش مؤثری داشته باشد.
فرجی همچنین از آغاز فعالیت خانه شاهنامه لردگان در فرهنگسرای این شهرستان خبر داد و گفت: این مجموعه دومین خانه شاهنامه در چهارمحال و بختیاری محسوب میشود و پس از خانه شاهنامه مستقر در مجتمع فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: راهاندازی این خانه میتواند زمینهای برای استمرار برنامههای مرتبط با شاهنامه و حماسهخوانی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه فراهم کند.
مطالبات زیرساختی لردگان، خانمیرزا و فلارد مطرح شد
در ادامه این آیین، سید روحالله موسوی، نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشی از مطالبات زیرساختی این سه شهرستان را مطرح کرد.
وی استفاده از ظرفیت هنر برای بیان مسائل و مشکلات مردم را اقدامی مؤثر دانست و اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی یکی از مهمترین چالشهای منطقه است و بخش قابل توجهی از آب شرب سه شهرستان لردگان، خانمیرزا و فلارد از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
موسوی افزود: با پیگیری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز ماده ۲۳ برای انتقال آب آشامیدنی از چشمه آب سفید به این شهرستانها و همچنین انتقال آب از آتشگاه به شهر سردشت و ۵۳ روستای زبردست صادر شده است.
نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس، پایین بودن سرانه بهداشت و درمان را از دیگر مشکلات منطقه عنوان کرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه بیمارستان لردگان با ظرفیت ۱۳۰ تخت از جمله اقداماتی است که با پیگیری سید حمید پورمحمدی به مرحله اجرا رسیده است.
وی خواستار صدور مجوز ماده ۲۳ برای احداث بیمارستان در شهرستان فلارد شد و ادامه داد: ایجاد این بیمارستان میتواند به برقراری توازن منطقهای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند.
موسوی همچنین با اشاره به پایین بودن سرانه فضای ورزشی در این سه شهرستان، بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و گفت: کمبود امکانات ورزشی موجب شده است ورزشکاران برای حضور در تمرینها و مسابقات به مناطق دیگر اعزام شوند که این مسئله میتواند مشکلات و مخاطراتی برای آنان ایجاد کند.
وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست برای اجرای طرحهای ورزشی لردگان، خانمیرزا و فلارد نیز مجوز ماده ۲۳ صادر شود.
نماینده مردم این سه شهرستان در مجلس، توسعه راههای ارتباطی و تقویت زیرساختهای آموزش عالی را از دیگر نیازهای منطقه برشمرد و اظهار کرد: حدود یکسوم دانشجویان چهارمحال و بختیاری از این سه شهرستان هستند و توسعه فضاها و امکانات دانشگاهی در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.
در حاشیه این رویداد نیز خانه شاهنامه لردگان در فرهنگسرای این شهرستان بهعنوان یکی از برنامههای جنبی همایش ملی شاهنامهخوانی فعالیت خود را آغاز کرد.
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