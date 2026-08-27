به گزارش خبرنگار مهر،این سفر یکروزه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا در یادمان شهید گمنام آغاز شد و سپس هیأت همراه با حضور در بخشهای کلات، سرابباغ و مرکزی، عملیات کلنگزنی و افتتاح طرحهای متعددی را انجام دادند.
از جمله این طرحها میتوان به کلنگزنی امداد جادهای در شهر مورموری و روستای ابطاف، افتتاح ایستگاه هواشناسی در مورموری، کلنگزنی ساختمان دهیاری روستای ژیور، افتتاح واحد پرواربندی بره در روستای وچکبود، کلنگزنی خانه بهداشت و منبع آب روستای گنداب، کلنگ زنی حفر چاه آب عشایری، افتتاح خانه کشتی، دستگاه ماموگرافی و رستوران سنتی در شهر آبدانان اشاره کرد.
افشین کریمی معاون استاندار ایلام در آیین افتتاح این طرحها اظهار داشت: در مجموع ۳۵ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۹۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و نفت در مناطق شهری، روستایی و عشایری این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این پروژهها شامل اصلاح شبکههای آب، برق و مخابرات، روکش آسفالت، سامانه هوشمند هواشناسی، مسکن محرومین، فیبر نوری، آبخیزداری و جادههای عشایری بوده و با افتتاح آنها برای ۸۰ نفر بهطور مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.
در ادامه، فرماندار آبدانان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از آغاز عملیات اجرایی ۷ طرح عمرانی دیگر در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۳۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای آبادانی آبدانان اختصاص یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال، ۱۱ طرح مؤثر دیگر نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
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