  1. استانها
  2. همدان
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

گویش و اصالت همدانی بخشی از تار و پود فرهنگی ایران است

گویش و اصالت همدانی بخشی از تار و پود فرهنگی ایران است

همدان-شهردار همدان گفت: گویش و اصالت همدانی بخشی از تار و پود فرهنگی ایران است و این گویش که بازمانده یک زبان تاریخی است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب صوتی «دالان؛ پیوند نسل‌ها» ظهر پنج شنبه با حضور رئیس شورای شهر، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ همدان برگزار شد.

سیدمسعود حسینی، شهردار همدان در این مراسم با تبریک هفته همدان بر پیشینه غنی و ارزشمند این شهر به‌عنوان یکی از نخستین شهرهای تمدن ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت خرده‌فرهنگ‌ها در حفظ هویت ملی گفت: گویش و اصالت همدانی بخشی از تار و پود فرهنگی ایران است و این گویش که بازمانده یک زبان تاریخی است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و حفظ و پاسداشت آن یک مسئولیت همگانی محسوب می‌شود.

شهردار همدان با هشدار نسبت به چالش یکسان‌سازی فرهنگی، تصریح کرد: یکسان‌سازی فرهنگ‌ها می‌تواند به تدریج خرده‌فرهنگ‌ها را از میان ببرد و هر گویش بخشی از حافظه تاریخی یک ملت است و از دست رفتن آن از دست رفتن بخشی از این حافظه خواهد بود.

وی همچنین افزود: فرهنگ‌های اصیل و ریشه‌دار از جمله گویش‌ها یکی از مولفه‌های قدرت فرهنگی کشور و سرمایه‌های ارزشمندی هستند که در طول تاریخ موجب ایستادگی مردم در دفاع از کشور و هویت خود شده‌اند.

حسینی با اشاره به محتوای کتاب صوتی «دالان» این اثر را در مسیر معرفی و حفظ فرهنگ و گویش همدانی موثر دانست و با تاکید بر ضرورت پذیرش و افتخار به گویش محلی خواستار نقش‌آفرینی بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا شد.

وی اظهار کرد: هنرمندان می‌توانند با استفاده از گویش‌های بومی در آثار ادبی، هنری و رسانه‌ای زمینه ثبت و انتقال این میراث را به نسل‌های آینده فراهم کنند.

کد مطلب 6929565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها