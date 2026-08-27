به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب صوتی «دالان؛ پیوند نسل‌ها» ظهر پنج شنبه با حضور رئیس شورای شهر، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ همدان برگزار شد.

سیدمسعود حسینی، شهردار همدان در این مراسم با تبریک هفته همدان بر پیشینه غنی و ارزشمند این شهر به‌عنوان یکی از نخستین شهرهای تمدن ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت خرده‌فرهنگ‌ها در حفظ هویت ملی گفت: گویش و اصالت همدانی بخشی از تار و پود فرهنگی ایران است و این گویش که بازمانده یک زبان تاریخی است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و حفظ و پاسداشت آن یک مسئولیت همگانی محسوب می‌شود.

شهردار همدان با هشدار نسبت به چالش یکسان‌سازی فرهنگی، تصریح کرد: یکسان‌سازی فرهنگ‌ها می‌تواند به تدریج خرده‌فرهنگ‌ها را از میان ببرد و هر گویش بخشی از حافظه تاریخی یک ملت است و از دست رفتن آن از دست رفتن بخشی از این حافظه خواهد بود.

وی همچنین افزود: فرهنگ‌های اصیل و ریشه‌دار از جمله گویش‌ها یکی از مولفه‌های قدرت فرهنگی کشور و سرمایه‌های ارزشمندی هستند که در طول تاریخ موجب ایستادگی مردم در دفاع از کشور و هویت خود شده‌اند.

حسینی با اشاره به محتوای کتاب صوتی «دالان» این اثر را در مسیر معرفی و حفظ فرهنگ و گویش همدانی موثر دانست و با تاکید بر ضرورت پذیرش و افتخار به گویش محلی خواستار نقش‌آفرینی بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا شد.

وی اظهار کرد: هنرمندان می‌توانند با استفاده از گویش‌های بومی در آثار ادبی، هنری و رسانه‌ای زمینه ثبت و انتقال این میراث را به نسل‌های آینده فراهم کنند.