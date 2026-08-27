به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات تسطیح و آمادهسازی زمین برای احداث ۱۳ واحد مسکونی ویژه خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس آغاز شد.
حامد ذاکری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: این خانوادهها از محله دوهزار بندرعباس جابهجا شده و زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در شهرک پیامبر اعظم(ص) به آنان واگذار شده است.
وی افزود: ماشینآلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان در محل پروژه مستقر شدهاند و عملیات تسطیح و آمادهسازی زمین برای آغاز احداث واحدهای مسکونی در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای اسکان موقت این خانوادهها گفت: تمامی ۱۳ خانوار آسیبدیده با تشکیل پرونده در ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان، از تسهیلات ودیعه مسکن بهرهمند شدهاند تا بخشی از دغدغههای اسکان موقت آنان در دوران ساخت واحدها کاهش یابد.
ذاکری تأکید کرد: بنیاد مسکن با رویکردی جهادی و مردمی، روند آمادهسازی زمین و اجرای واحدهای مسکونی این خانوادهها را با جدیت دنبال میکند تا در آیندهای نزدیک، خانههایی ایمن، مقاوم و درخور شأن این خانوادهها احداث و تحویل شود.
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