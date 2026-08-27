به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان تفرش اظهار کرد: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی از حدود سه مگاوات در ابتدای فعالیت دولت به ۹۴۰ مگاوات افزایش یافته و پیشبینی میشود این رقم تا پایان شهریورماه به یکهزار مگاوات برسد.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد سرمایهگذاری انجامشده در حوزه انرژی خورشیدی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.
استاندارمرکزیتصریح کرد: رسیدن ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به یکهزار مگاوات، معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه اتمی بوشهر است و مرکزی اکنون حدود ۲۰ درصد برق خورشیدی کشور را تأمین میکند.
وی ادامه داد: کشاورزان میتوانند با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، نیروگاههای خورشیدی مورد نیاز چاههای کشاورزی را احداث کنند که در همین راستا، ۱۳ نیروگاه خورشیدی بخش کشاورزی در شهرستان کمیجان به بهرهبرداری رسید.
زندیه وکیلی تاکید کرد: توسعه نیروگاههای پراکنده خورشیدی، عاملی مؤثر در کاهش ناترازی انرژی، آسیبپذیری شبکه برق، مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی است.
استاندار مرکزی گفت: از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال، سه هزار و ۳۳۹ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۸۰ هزار میلیارد ریال در استان مرکزی اجرا و برای حدود ۴۸ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود: در تفرش، ۱۹۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تکمیل و در این هفته بهرهبرداری میشود.
زندیه وکیلی بیان کرد: اجرای این پروژهها با وجود جنگ، تحریم و محدودیتهای اقتصادی و اعتباری انجام شده و کسب رتبه نخست کشور در اجرای پروژههای عمرانی، حاصل تلاش دستگاههای اجرایی و عمومی استان است.
وی گفت: مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید با سعهصدر و اخلاق مناسب، مشکلات شهروندان را با جدیت پیگیری کنند.
نظر شما