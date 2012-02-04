وحدت بزرگترین نعمت برای شوکت و اقتدار اسلام است

مولوی محمد حسن برفی در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهارداشت: در دنیا عذابی بالاتر از تفرقه واختلاف برای مسلمانان وجود ندارد.

وی افزود: وحدت بهترین عملی است که ثواب آن از نماز وروزه نافله طبق فرموده پیامبر اکرم (ص) بالاتر است و اختلاف نه تنها جامعه اسلامی را فاسد کرده بلکه موجب تضییع دین می شود.

مولوی برفی با بیان این که خداوند وحدت را مایه عزت مسلمانان قرار داده است، گفت: وحدت مایه سرافزاری مسلمانان است و آنچه در صدر اسلام موجب پیروزی مسلمانان بر مستکبران و گسترش اسلام شد وحدت بود بنابراین ما باید از مسلمانان صدر اسلام الگوگیری کنیم تا بتوانیم موجب افزایش شوکت وعظمت اسلام شویم.

وی افزود: اختلاف عامل ذلت مسلمانان شده و مسلمانا ن در این برهه از زمان که دشمنان اسلام در قالب های مختلف ظاهر شده و با ظاهر به اصطلاح مذهبی به اسلام ضربه می زنند باید هوشیار باشند و وحدت را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی بیان کرد: دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به دین مبین اسلام هستند و تنها راه رسیدن به این هدف شومشان نیز ایجاد تفرقه میان مسلمانان آن هم از طریق مذهب است لذا باید مسلمانان هوشیار باشند و در مقابل دسیسه های بدخواهان اسلام ایستادگی کنند.

امام جمعه اهل سنت طبس مسینا تصریح کرد: الگوگیری از قرآن برای وحدت یکی از مهم ترین وظایف مسلمانان در دنیای امروزبوده و مسلمانان باید آگاه باشند که اختلاف و تفرقه عامل انحطاط جامعه اسلامی است.

مولوی برفی یادآورشد: مسلمان باید حول محور قرآن کریم با یکدیگر وحدت داشته باشند تا بتوانند در مقابل سلطه مستکبران ایستادگی کرده و دست استکبار را از جوامع اسلامی کوتاه کنند.