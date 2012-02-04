ایران و تحریمهای شکننده آمریکا؛ همپیمانانی که نفت می خواهند

وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد که هیئت نمایندگی این کشور امروز پنجشنبه با مقامات آمریکایی درباره جزئیات اجرای تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد.

به گفته یک مقام ژاپنی، هیئت نمایندگی کشورش درباره ماهیت روابط تجاری ژاپن و ایران با مقامات آمریکایی مذاکره می کند. وی که نامش فاش نشده همچنین اعلام کرد که کشورش از آمریکا درخواست خواهد کرد بانکهای ژاپنی را به خاطر رابطه با ایران مجازات نکند.

ژاپن سومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و تقریبا تمام نفت خود را از صادر کنندگان بزرگ نفت به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس وارد می کند که سهم ایران از بازار ژاپن تامین 10 درصد از نفت این کشور است. مقامات ژاپنی اعلام کرده اند که برای جایگزین ساختن نفت ایران به فرصت بیشتری نیاز دارند.

برای مثال، گروه مالی میتسوبیشی، بزرگترین بانک ژاپن از نظر دارایی اعلام کرد: تحریم نفت ایران تاثیرهایی بر شرکتهای نفتی ژاپن که با ایران رابطه دارند، دارد که این تاثیرات کم نیست.



وزیر امور خارجه ژاپن نیز ازاظهار نظر در این باره خودداری کرد،اما یک سخنگوی این کشور گفت : ژاپن به روابط صادقانه با ایران اعتقاد دارد. ژاپن 1.29 میلیون لیتر نفت از ایران در ماه اکتبر وارد کرده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است و 8 درصد واردات این کشور را تشکیل می دهد.

کره جنوبی و هراس از زیان 7 میلیارد دلاری

کره جنوبی نیز که یکی دیگر از مشتریان بزرگ نفت ایران است اعلام کرد در روزهای آینده گروهی از کارشناسان آن کشور برای گفتگو درباره تحریمها علیه ایرا ن به واشنگتن سفر می کنند. کره جنوبی حدود 10 درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند.

رهبران این کشور در روزهای گذشته تاکید کرده اند جایگزین کردن نفت ایران در کوتاه مدت برای آنها بسیار دشوار خواهد بود.

"کرت کمپبل" یکی از دیپلماتهای ارشد آمریکایی در سئول، پایتخت کره جنوبی، در گفتگو با خبرنگاران از سفر گروه کره ای به واشنگتن استقبال کرده و گفته است : ما می خواهیم با کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که ضربه پذیرتر هستند همکاری نزدیکی داشته باشیم.

براساس این گزارش، فشار آمریکا بر سئول برای کاهش مبادلات نفتی با ایران در ماه های اخیر افزایش یافته به طوری که در هفته گذشته هیئتی عالیرتبه از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به سئول سفر کردند تا مقامات کره جنوبی را برای کاهش واردات نفت از ایران متقاعد کنند.

"رابرت آینهورن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح های کشتار جمعی، ۱۷ ژانویه در دیدار با وزیران دارایی، امور خارجه و اقتصاد کره از مقامات سئول خواست که به تحریم نفتی ایران بپیوندند.



در همین رابطه روزنامه هرالد کره چاپ سئول در گزارشی در این باره نوشت : تحریم نفتی ایران می تواند صادرات هفت میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران را در معرض خطر قرار دهد.

"لی هی سو" استاد دانشگاه "هان یانگ" کره جنوبی در گفتگو با این روزنامه گفت : آمریکا هفته گذشته از کره جنوبی خواسته است که مبادلات تجاری خود با ایران را کاهش دهد. ایران یکی از بزرگترین بازار کالاهای کره ای در خاورمیانه است.



همراهی با آمریکا در تحریم نفت ایران می تواند بهای نفت را افزایش دهد و به صادرات کره ضربه وارد کند.



هم اکنون کره جنوبی ۱۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از طریق ایران تامین می کند. این کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۱ به طور میانگین ۲۴۴ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.



این گزارش در ادامه با استناد به داده های "مجمع تجارت بین المللی کره" می افزاید: کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، در صورت رد درخواستش برای چشم پوشی آمریکا به ادامه معاملات نفتی با ایران، با زیان هفت میلیارد و دویست هزار دلاری مواجه خواهد شد.

موضع مشابه چین، هند و ترکیه

این فقط کره و ژاپن نیستند که به دنبال ادامه روابط اقتصادی خود با ایران هستند، بلکه در روزهای گذشته کشورهایی چون هند، چین و ترکیه که اقتصاد آنها به ویژه هند و چین، نیازمند نفت است به صراحت اعلام کرده اند که خرید نفت از ایران را همانند سابق ادامه خواهند داد.

این در حالی است که در روزهای گذشته گزارشهایی درباره افزایش خرید نفت چین و کره از ایران در ماه دسامبر 2011 در مقایسه با مدت مشابه 2010 منتشر شده است و این یعنی آنکه تحریمها و تهدیدهای آمریکا در موقعیت فعلی نمی تواند این کشورها را از ارتباط با ایران باز دارد چون قطع این روابط یعنی ضربه خوردن اقتصاد رو به رشد چین و هند و از همین رو پکن، دهلی، سئول، آنکارا و .... همانند سابق خواهان خرید نفت از جمهوری اسلامی هستند.