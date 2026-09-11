امیری: توقع نداشتم برای گفتن «داد نزن» کارت قرمز بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری شامگاه جمعه پس از پیروزی فولاد هرمزگان برابر شهرداری ساوه، اظهار کرد: بازی خیلی سنگینی بود و پیش‌بینی این موضوع را می‌کردیم. می‌دانستیم تیم شهرداری ساوه در دفاع خیلی خوب است و روی ضربات ایستگاهی نیز عملکرد خوبی دارد و موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در جریان بازی تمرکز لازم را نداشتیم و بین دو نیمه با بچه‌ها صحبت کردیم تا بتوانیم به بازی برگردیم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان، بیان کرد: در اواخر بازی که شهرداری ساوه پاورپلی کرد، توانستیم تمرکز کافی داشته باشیم، در دفاع توپ‌گیری کنیم و توپ‌ها را به گل تبدیل کنیم و در نهایت خدا را شکر بازی را با نتیجه چهار بر دو بردیم.

امیری، ادامه داد: این پیروزی را به هواداران عزیز شهرمان تقدیم می‌کنم که صبور هستند و همراهی می‌کنند.

وی در ادامه درباره اخراج خود از زمین، گفت: فقط می‌خواستم درباره موضوع اخراج صحبت کنم. داور سمت ما با صدای بلند داد می‌کشید، داور سوم بود یا چهارم من فقط گفتم «داد نزن» فقط همین موضوع را گفتم و توقع داشتم به من تذکر بدهد، اما یک‌وقت دیدم کارت قرمز داد.

سرمربی فولاد هرمزگان، تصریح کرد: واقعاً هرکس باشد از این موضوع ناراحت می‌شود و اصلاً توقع نداشتم. من در سال‌هایی که مربیگری کرده‌ام یک بار هم نشده به داور توهین یا صحبت نامناسبی کرده باشم. متأسفانه با صدای بلند و داد زدن با من برخورد شد و این برای نخستین بار بود و واقعاً متأسفم.

امیری، خاطرنشان کرد: امیدوارم قلم و خودکار و قانون همه چیز دست خودشان باشد و امیدوارم چیزی که می‌نویسند، واقعیت را بنویسند و علت این موضوع را نیز ذکر کنند.

وی گفت: گردن ما در برابر قانون باریک‌تر است و امیدوارم دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم.