به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، شامگاه جمعه با حضور برخط در آیین اختتامیه بیستوهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در کرمان، با تاکید بر نقش دانشگاهها و دانشجویان در حل مسائل کشور گفت: برگزاری این رویداد علمی با حضور حدود ۵۰ دانشگاه، بیش از هزار دانشجو، ارائه ۳۲۰۰ مقاله و حدود ۵۰۰ طرح فناورانه، نشانهای از نشاط علمی، امید و نگاه آیندهنگر جامعه دانشگاهی است.
وی با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تمامی دستاندرکاران برگزاری این کنگره افزود: برگزاری این رویداد علمی در مدت سه روز، با حضور حدود ۵۰ دانشگاه و بیش از هزار دانشجو، اقدامی ارزشمند و آیندهنگر برای کشور است.
وی با اشاره به ارائه ۳۲۰۰ مقاله و حدود ۵۰۰ طرح فناورانه در این کنگره افزود: حضور گسترده دانشجویان و ارائه دستاوردهای علمی و فناورانه آنان، نشاندهنده نشاط، انگیزه و امید جامعه دانشگاهی نسبت به آینده کشور است.
وزیر بهداشت با اشاره به شرایط ویژه کشور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، برگزاری گردهماییهای علمی و دانشجویی، نمادی ارزشمند از پویایی و شکوفایی علمی کشور است و باید این فعالیتها در سطح دانشگاههای کشور گسترش پیدا کند.
ظفرقندی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای حل مسائل کشور گفت: رویکرد دولت و وزارت بهداشت باید بر این باشد که مسائل و مشکلات کشور با استفاده از علم، دانش و مبانی علمی شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.
وی با اشاره به مفهوم دانشگاههای نسل سوم و چهارم اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به مأموریت خود در حوزه سلامت، در زمره دانشگاههای نسل سوم قرار میگیرند، اما حرکت به سمت دانشگاههای نسل چهارم به معنای تلاش برای حل مسائل اساسی و باقیمانده کشور با تکیه بر ظرفیت علمی دانشگاههاست.
وزیر بهداشت افزود: کشور با مسائل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی و چالشهای حوزه آب مواجه است و دانشگاهها باید با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی خود در مسیر شناسایی و حل این مسائل نقشآفرینی کنند.
وی ارتقای سواد سلامت جامعه را یکی از زمینههای مهم فعالیت دانشگاهها دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت پلتفرمهای موجود میتوان سطح سواد عمومی سلامت مردم را افزایش داد و با تشخیص زودهنگام بیماریهایی مانند سرطان، جان هزاران انسان را نجات داد.
ظفرقندی، ادامه داد: توسعه پایدار و همهجانبه کشور بر پایه سلامت انسان سالم شکل میگیرد و فردی که از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشد، میتواند در ساختن آینده کشور و تحقق توسعه پایدار نقشآفرینی کند.
وی، با تأکید بر ضرورت آغاز فعالیتهای بزرگ از جامعه دانشجویی گفت: این ظرفیت و انگیزه موجود در میان دانشجویان، همراه با حمایت استادان، اعضای هیأت علمی و مسئولان دانشگاهها، میتواند زمینهای برای برنامهریزی و اجرای طرحهای علمی با هدف حل مسائل کشور فراهم کند.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به ضرورت همکاری و همدلی میان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود در کشور، همدلی و همکاری میان مجموعههای دانشگاهی و وزارت بهداشت میتواند زمینه عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای بهتر برای مردم ایران را فراهم کند.
وی با تقدیر از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اجرای این کنگره گفت: این جشنواره هم مثل بقیه اقداماتی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در کشور از گذشته تا کنون انجام شده است، بسیار خوب برگزار شده است.
ظفرقندی، با قدردانی مجدد از برگزارکنندگان کنگره و دانشجویان شرکتکننده گفت: حضور دانشجویان در چنین رویدادهایی، فرصتی برای یادگیری، کسب تجربه و تمرین نقشآفرینی در آینده کشور است و باید از این ظرفیت برای ساختن ایرانی آباد، سربلند و برخوردار از سلامت و رفاه استفاده کرد.
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