بارش 1.5 متری برف در ارتفاعات سپیدان فارس/ آب و برق برخی نقاط قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره انتظار مردم فارس و مناطق پربارش این استان نیز به اتمام رسید و اهالی این استان بارندگیهای زمستانی را نیز تجربه کردند.

این بارندگیها در برخی مناطق مثل شهرستان سپیدان بسیار گسترده تر بود به گونه ای که ارتفاع برف در ارتفاعات شهرستان نیز به 1.5 متر نیز رسیده است.

این در حالیست که برخی راه ها نیز ازجمله راه های دسترسی به پیست اسکی نیز مسدود شده و تلاش برای بازکردن راه ادامه دارد.

فرماندار شهرستان سپیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارش برف در این شهرستان گفت: به دنبال آغاز بارش برف در این شهرستان اکیپهای مختلف راهداری،امدادی و... به حالت آماده باش درآمدند اما با توجه به حجم بالای بارش برف و کمبود امکانات مشکلاتی ایجاد شد.

علیرضا انصاری افزود: با دلیل اینکه در ساعات اولیه بارش برف در این شهرستان سنگین بود تردد در جاده های اصلی این شهرستان به کندی صورت می گرفت و حتی برخی از جاده ها مسدود شد.

وی با بیان اینکه مسیرهایی که دارای سربالایی بودند تردد به کندی در آنها انجام می شود، بیان کرد: در حال حاضر راه مواصلاتی دو دهستان این شهرستان مسدود است و کماکان تلاش برای باز کردن این محورها نیز ادامه دارد.

فرماندار شهرستان سپیدان با اشاره به بارش سنگین برف در اطراف پیست اسکی گفت: جاده دسترسی به پیست اسکی به دلیل بارش سنگین برف مسدود است و از هم استانیها خواسته می شود برای تفریح به این منطقه مراجعه نکنند زیرا جاده به کلی مسدود است و در صورت مراجعت باعث عدم امداد رسانی و بازکردن این منطقه خواهند شد.

وی ادامه داد: در این مدت در ارتفاعات شهرستان بیش از 150 سانتی متر و در شهرستان نیز حدود 90 سانتی متر برف بارید که در نوع خود بی نظیر است.

انصاری اظهار داشت: با وجود بارشهای شدید باران و برف خوشبختانه آبگرفتگی معابر در این شهرستان نداشتیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این بارشها خسارات زیادی به شبکه های برق وارد کرد، اظهار داشت: در این مدت علاوه براینکه مسیر دسترسی جاده ای مسدود شد برق، آب و تلفن در نقاط مختلف شهرستان قطع شد به گونه ای که در برخی نقاط قطعی برق به بیش از 24 ساعت نیز رسید.

فرماندار شهرستان سپیدان گفت: خوشبختانه در این مدت علاوه بر اینکه قطعی گاز نداشتیم با افت گاز نیز مواجه نبودیم و مردم در این مورد با مشکلی روبه رو نبودند.

انصاری ادامه داد: در این راستا خسارتهای زیادی به شبکه های برق در نقاط مختلف شهرستان سپیدان وارد شد که طی چند روز آینده میزان خسارتها اعلام می شود.

وی افزود: علاوه بر این بارش شدید برف و باران باعث وارد شدن خسارات زیاد به باغات مردم و حتی برخیب از درختان قدیمی در این شهرستان شد که تاکنون میزان خسرتهای وارد شده به طور کامل مشخص نیست.