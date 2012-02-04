  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

توسط بسیج خواهران/

همایش "زن و انقلاب" در چناران برگزار می شود

همایش "زن و انقلاب" در چناران برگزار می شود

چناران - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه بسیج خواهران سپاه چناران از برگزاری همایش زن و انقلاب در ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

زهره ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه حفظ سوره فجر به مناسبت این ایام اظهارکرد: این مسابقه در 20 پایگاه بسیج خواهران شهرستان برگزار و پس از برگزاری به برندگان جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

وی افزود: همچنین در دهه فجر همایش سرگروه های صالحین و جشنواره غذا و مسابقه کتابخوانی و خاطره نویسی نیز توسط بسیج خواهران شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: ختم صلوات و قرآن جهت اهدا به روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات ورزشی والیبال، طناب کشی و آمادگی جسمانی از دیگر برنامه های اجرایی دهه فجر حوزه مقاومت بسیج خواهران چناران است.

ابراهیمی همچنین بیان داشت: همایش حامیان طرح اکرام ایتام، تهیه و توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم به خانواده های نیازمند و تهیه و اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند از دیگر برنامه های دهه فجر بسیج خواهران شهرستان چناران است.

کد مطلب 1524755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها