همایش "زن و انقلاب" در چناران برگزار می شود

زهره ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه حفظ سوره فجر به مناسبت این ایام اظهارکرد: این مسابقه در 20 پایگاه بسیج خواهران شهرستان برگزار و پس از برگزاری به برندگان جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

وی افزود: همچنین در دهه فجر همایش سرگروه های صالحین و جشنواره غذا و مسابقه کتابخوانی و خاطره نویسی نیز توسط بسیج خواهران شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: ختم صلوات و قرآن جهت اهدا به روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات ورزشی والیبال، طناب کشی و آمادگی جسمانی از دیگر برنامه های اجرایی دهه فجر حوزه مقاومت بسیج خواهران چناران است.

ابراهیمی همچنین بیان داشت: همایش حامیان طرح اکرام ایتام، تهیه و توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم به خانواده های نیازمند و تهیه و اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند از دیگر برنامه های دهه فجر بسیج خواهران شهرستان چناران است.