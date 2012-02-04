استکبار دانشجویان هسته ای ایران را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی روز شنبه در دیدار جمعی از دانشگاهیان و اساتید مرکز مازندران با تبریک دهه فجر اظهار داشت: در سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگ های زرینی از پیروزیهای انقلاب را باید مورد بازخوانی قرار دهیم.

وی افزود: بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای سی و سه ساله انقلاب و شناخت تهدیدهای دشمن در دهه فجر میسور و امکان پذیر خواهد بود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با مروری به کارنامه نورانی سی و سه ساله انقلاب، تصریح کرد: تمامی پیشرفتها و پیروزیهای ملت ایران را می توان از طریق انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیدا کرد.

طبرسی با بیان اینکه همه اقشار در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی سهیم بودند، یادآور شد: توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور و استانهای ایران از حیث تولیدات علمی، کمی و کیفی، تعدد رشته های پزشکی، مهندسی و کشاورزی به مدد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه ملت ایران در طول دوران انقلاب و پس از آن همواره با سختی ها و تحریم ها دست و پنجه نرم کرده است، گفت: استکبار می خواهد با ترور دانشمندان هسته ای کشور؛ علم را در انحصار خود قرار دهد که انتظاری عبس و بیهوده است.

طبرسی با بیان اینکه دشمن اکنون نسبت به پیشرفت های هسته ای ایران و دانشمندان علمی کشور حساس است، افزود: اکنون بسیاری از پیشرفت های علمی و توان تحقیقاتی پژوهشی اساتید و دانشگاهیان استان و کشور بومی است.

به گزارش مهر، نبود دانشگاه جامع در مرکز استان، تقویت دانشگاههای موجود در شهرستان ساری و استفاده از بودجه های عمرانی استان برای توسعه دانشگاههای فعال شهرستان بخشی از مطالبات دانشگاهیان و اساتید حاضر در محضر نماینده ولی فقیه در مازندران بوده است.