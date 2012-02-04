اعزام 3 تیم راهداری به روستاهای محاصره برف در لاریجان

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر بارش شدید برف روزهای گذشته در بخش کوهستانی لاریجان در برخی مناطق این بخش 50 تا 70 سانتی متر برف بر زمین نشست که سبب مسدود شدن راه ارتباطی بیش از 14 روستای این بخش شد.



وی افزود: بر اثر بارش شدید برف در بخش کوهستانی لاریجان اکنون راه ارتباطی روستاهای بخش به طور کامل بسته است.



بخشدار لاریجان تصریح کرد: نیروهای راهداری با همراهی مردم در تلاش برای بازگشایی روستاهای در محاصره برف هستند.



نصیری با اشاره به اینکه ماموران راهداری و نمک پاشی روی سطح جاده ها در تلاش برای بازگشایی آن هستند، گفت: خوشبختانه مشکلاتی برای مسافران عبوری جاده هراز نبوده و هیچ مسافری در این محور گرفتار برف و سرما نشده است.



بخش کوهستانی و ییلاقی لاریجان، با حدود 80 روستا و بیش از 10هزار نفرجمعیت در مسیر آمل به تهران در جاده هراز واقع شده است.