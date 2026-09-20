به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعتبارات باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: میزان اعتبارات مانده دستگاه‌ها که در جلسات گذشته هزار و ۵۷ میلیارد تومان بود، با اقدامات انجام‌شده به ۴۸۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید ظرف چهار روز آینده نسبت به جذب اعتبارات باقی‌مانده در موارد مشخص و مؤثر اقدام کنند تا اعتبارات استان برگشت نخورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه صرف هزینه‌کرد اعتبارات ملاک نیست، تصریح کرد: اعتبارات باید مطابق قانون و در پروژه‌های مؤثر هزینه شود.

رحمانی همچنین خواستار ثبت اطلاعات پروژه‌ها در سامانه نظارتی سازمان برنامه و بودجه تا فردا شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات پروژه‌ها را به‌گونه‌ای ثبت کنند که مشکلی متوجه استان نشود.

تخصیص ۱۸۶۷ میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس‌جمهور

وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در فاز نخست، هزار و ۸۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نقدی به استان تخصیص یافته و فاز دوم تخصیص نیز در آبان‌ماه انجام می‌شود.

رحمانی از فرمانداران و مدیران پروژه‌ها خواست پروژه‌های مربوط به این اعتبارات را به‌درستی پیگیری، ثبت و ضبط کنند.

سهم پروژه‌های درمانی و آبرسانی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای بیمارستان ۳۲ تختخوابی دنا ۲۲ میلیارد تومان، تکمیل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ۱۲ میلیارد تومان و تخت‌های مازاد بیمارستان سوختگی ۹ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: برای تجهیز و تکمیل فضاهای ورزشی ۱۲ میلیارد تومان، تالار فرهنگی و هنری یاسوج ۳۲ میلیارد تومان، انتقال آب به اراضی دهدشت غربی ۵۰ میلیارد تومان، سد مخزنی تنگ‌سرخ ۱۳۰ میلیارد تومان، آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی ۱۱۸ میلیارد تومان و آبرسانی به چهار شهر ۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

رحمانی ادامه داد: آبرسانی به دشت‌های جنوبی استان ۹۰ میلیارد تومان، آبرسانی به دیشموک و قلعه‌رئیسی ۴۰ میلیارد تومان، آبرسانی به لیکک ۴۰ میلیارد تومان و سامانه انتقال آب از سد تنگ‌سرخ نیز ۶۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده‌اند.

بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای محورهای مواصلاتی

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌های راهسازی استان، گفت: برای محور بابامیدان، گچساران، بهبهان ۱۲۹ میلیارد تومان، محور شهرضا، بابامیدان ۹۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، محور گناوه به دوگنبدان ۱۰۰ میلیارد تومان و تقاطع چهاربیشه، امامزاده جعفر و محور باباکلان به چرام ۲۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای محور یاسوج، بابامیدان، سمیرم ۲۰۰ میلیارد تومان، یاسوج به سی‌سخت ۴۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان، باغچه‌سادات به سرفاریاب ۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اقلید به یاسوج ۹۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و باند دوم خیرآباد به دهدشت ۱۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

رحمانی با اشاره به اینکه مبلغ نقدی فاز نخست مصوبات سفر رئیس‌جمهور نزدیک به دو هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: با این شرایط دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب سریع و حداکثری اعتبارات تحرک جدی داشته باشند و تقریباً به همین میزان اعتبار نیز در آبان‌ماه برای استان وعده شده است.

وی همچنین با اشاره به هشدارهای مربوط به پدیده ال‌نینو گفت: تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد مدیریت بحران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی این پدیده مشخص شده و دستگاه‌ها باید آمادگی لازم را داشته باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تصمیمات ستاد مدیریت بحران استان لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها موظف هستند اجرای این تصمیمات را در اولویت قرار دهند.