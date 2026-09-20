سرهنگ دوم پاسدار مجید حبشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس، یکی از رسالتهای مهم همه ما تأمین امنیت است، اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس بیش از ۹۷ عنوان برنامه در شهرستان سیریک در حوزههای فرهنگی، بصیرتی، ورزشی و سایر عرصهها برگزار خواهد شد.
سرهنگ حبشی با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در قالب مقاومت به نسلهای آینده اظهار کرد: باید ارزشها و حماسههای دوران دفاع مقدس را به نسلهای مختلف منتقل کنیم و بهویژه برای جوانان از جلوههای ایثار، مقاومت و همچنین نظم حاکم بر جبههها سخن بگوییم، و جهاد تبیین کنیم.
وی ادامه داد: تجمع جانفدایان، برگزاری اردوهای جهادی، توزیع بستههای معیشتی و لوازمالتحریر و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و آموزشی و اجتماعی از دیگر برنامههای پیشبینیشده در هفته دفاع مقدس در این شهرستان است، که در طول این هفته به آن پرداخته میشود.
حبشی همچنین از برپایی غرفههای متنوع فرهنگی خبر داد و گفت: در کنار برنامههای اصلی غرفه ویژه بانوان و غرفههای فرهنگی برای حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم برپا خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک، برگزاری یادواره شهدا، تجلیل از رزمندگان هر سه جنگ، شب شعر مقاومت، ویژهبرنامه دانشآموزی، رزمایش جانفدا، همایش علمای اهل سنت و تشیع،رزمایش جهادگران، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نمایش اقتدار در نخستین روز هفته دفاع مقدس را از جمله برنامههای شاخص این هفته عنوان کرد.
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