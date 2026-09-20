جذب ۷۰ درصدی دانشجویان علمی کاربردی به بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر، سیدفردین تقی‌زاده، شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم طرح ارتقاء مهارت‌های راهبری و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی، دانشجویی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی از امشب به مدت سه روز میزبان اساتید مشاور دانشگاه‌های استان‌های شمالی کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است.

وی افزود: در این کارگاه‌های متنوع برای مشاوران دانشگاه‌ها، دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبانی این دوره از برنامه‌ها را بر عهده دارد و این مسئولیت را به استان اردبیل و واحد استانی اردبیل واگذار کرده‌ایم. همکاران ما در واحد استانی اردبیل میزبان اعضای محترم هیئت علمی، کارکنان و اساتید دانشگاه‌های اعلام‌شده هستند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: در این چند روز کارگاه‌ها برگزار می‌شود و ارتقاء، هم‌افزایی و هم‌اندیشی اساتید مشاور از جمله برنامه‌های این همایش چندروزه است. امیدواریم دوستانی که از دانشگاه‌های کشور به استان اردبیل آمده‌اند، اوقات خوشی داشته باشند و این دوره بتواند در ارتقاء و اهداف انجمن‌های علمی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه‌هایی است که در ۳۱ استان کشور واحد استانی دارد و بالغ بر ۵۰۰ مرکز وابسته در سطح کشور به آموزش دانشجویان در دوره‌های مهارتی اشتغال دارند. قریب ۳۰ درصد اساتید مشاور مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

۵۰۰ مرکز آموزشی با هدف تربیت نیروی متخصص و ماهر

تقی‌زاده یادآور شد: دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از نظام‌های آموزش عالی منحصر به فرد است و وظیفه ذاتی آن تربیت نیروی متخصص و ماهر برای جامعه و صنعت است. ما تقریباً در ۳۱ استان کشور بالغ بر ۵۰۰ مرکز آموزشی داریم که به صورت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاهی است که پایین‌ترین شهریه را در سطح کشور و می‌توانیم ادعا کنیم در سطح دنیا داراست. میزان اشتغال‌زایی بسیار بالایی داریم و بالغ بر ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی جذب بازار کار می‌شوند. بسیاری از مراکز ما در جوار صنعت هستند و دانشجویانی که جذب و تربیت می‌کنند، فوراً جذب بازار کار می‌شوند و شغل این عزیزان آماده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان گفت: بسیاری از مراکز ما دانشجویان خود را برای همان صنعتی که در آن فعالیت دارند، استخدام می‌کنند و در تمام حوزه‌های صنعتی و مهارتی فعالیت داریم.