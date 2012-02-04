به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شبکه تلفن همراه 6 اپراتور همراه اول، ایرانسل، تالیا، رایتل، کیش و اسپادان در کشور فعال است که با احتساب سیم کارتهای واگذار شده از سوی این اپراتورها بالغ بر 63 میلیون مشترک فعال در ایران وجود دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از 82 درصد رسیده است.

مسئولان شرکت مخابرات ایران که اپراتور همراه اول زیرمجموعه این شرکت است درآخرین گزارشات رسمی خود اعلام کردند که تاکنون حدود 47 میلیون سیمکارت واگذار کردند که از این میزان 42 میلیون سیمکارت فعال است؛ همچنین مدیرعامل اپراتور ایرانسل نیز از وجود 21 میلیون مشترک فعال برای این اپراتور خبرداده است. به صورت تخمینی نیز به نظر نمی رسد اپراتورهای تالیا، کیش و اسپادان نیز در مجموع بیش از یک میلیون مشترک در کشور داشته باشند و اپراتور رایتل نیز شبکه خود را به تازگی راه اندازی کرده است.

هم اکنون سیم کارتهای دائمی اپراتور اول تلفن همراه با پیش شماره 0912 در تهران عرضه می شود و در استانهای مختلف نیز در 7 منطقه با پیش شماره های 0911،0913،0914،0915،0916،0917 و 0918 وجود دارد. سیم کارتهای اعتباری این اپراتور نیز با کدهای 0910 و 0919 ارائه می شود.

سیم کارتهای دائمی و اعتباری و پیام رسان ایرانسل نیز تاکنون با کدهای 0935،0936،0937،0938،0939 عرضه می شود که هم اکنون دو پیش شماره 0930 و 0933 با دور جدید طرح انتخاب شماره دلخواه موبایل در این شبکه فعال شده است.

دور جـدید طرح انتخاب شماره طلایی سیم کارتهای ایرانسل همزمان با دهه مبارک فجر از طریق وب‌سایت 093.irancell.ir برای پیش‌شماره‌های 0930 و 0933 ارائه می شود که با اجرای دور جدید واگذاری شماره طلایی، این امکان برای متفاصیان وجود دارد تا شماره تلفن‌همراه دلخواه خود را از میان میلیون‌ها شماره موجود در بازه شماره های 09300000000 تا 09309999999 و 09330000000 تا 09339999999 انتخاب کنند که بهای این سیم‎کارتهای اعتباری با شماره انتخابی ایرانسل، با احتساب 3هزار تومان اعتبار اولیه موجود در آن و حق الزحمه شرکت پست بابت تحویل در محل مشترک و دریافت مدارک، مجموعا 15 هزار تومان تعیین شده است.

در همین حال اپراتور سوم نیز پیش شماره های 0920 و 0921 را برای سیم کارتهای اعتباری ، دائمی و دیتای خود در شبکه تعریف کرده است که نرخ سیم کارتهای اعتباری ودیتای آن 20 هزارتومان و سیم کارتهای دائمی آن 120 هزار تومان است.

سیم کارتهای شبکه اعتباری تالیا با پیش شماره 0932 عرضه می شود و دو اپراتور محلی کیش و اسپادان نیز به ترتیب پیش شماره های 0934 و0931 را برای مشترکان خود درنظر گرفته اند.

جدول کدهای مختلف موبایل در کشور

به گزارش مهر، هم اکنون شماره گذاری 22کد تلفن همراه در کشور برای 6 اپراتور فعال، مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.