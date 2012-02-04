طالبان نامه نگاری ملاعمر برای اوباما را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طالبان افغانستان امروز سه شنبه گزارش رسانه های آمریکایی را در خصوص نامه جولای گذشته رهبر طالبان به "باراک اوباما" و ابراز تمایل "ملا محمد عمر" برای آغاز مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ افغانستان دروغین خواند و آن را تکذیب کرد.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان افغانستان از طریق ارسال ایمیلی به رسانه ها گفت گزارش رسانه های غربی در خصوص نامه ملا عمر به اوباما ادعایی بی اساس است.

مقامات سابق و کنونی آمریکا در گفتگو با آسوشیتدپرس اعلام کردند این نامه فاقد امضا است و در جولای گذشته از طریق یکی از اعضای ارشد طالبان به کاخ سفید ارسال شده است.

دو نفر از مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، اظهار داشتند دولت اوباما مستقیما به این نامه پاسخ نداده است اما از آن تاریخ به بعد ارتباط مقامات آمریکایی با نمایندگان مخفی ملا عمر افزایش یافته است.

یک مقام دیگر آمریکایی اعلام کرد ملاعمر از دولت آمریکا به دلیل نشان ندادن صداقت کافی در مسیر مذاکرات صلح و آزاد نشدن اعضای طالبان در زندان گوانتانامو انتقاد کرده است.