96 درصد تعهدات اشتغال در استان کرمانشاه محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهرشنبه، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

در این جلسه، عبدالمجید واحدی با اشاره به تعهدات انجام شده ادارات و مدیران استان کرمانشاه در امر اشتغالزایی گفت: تعهد اشتغال برای استان کرمانشاه در سال جاری رقمی در حدود ایجاد 60 هزار شغل است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه افزود: با وجود این رقم هدف گذاری شده برای اشتغال در کرمانشاه، تاکنون موفق شده ایم که 60 هزار و 830 شغل در استان کرمانشاه در حوزه های مختلف ایجاد کنیم.

واحدی تاکید کرد: در سالجاری بیشترین سهم اشتغال استان کرمانشاه، در بخش مسکن و ساختمان است که این بخش موفق شده که برای 16 هزار نفر ایجاد شغل و کار کند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: مابقی بخشهای استان کرمانشاه نیز، 44 هزار شغل را در خود ایجاد کرده اند.

واحدی در پایان این میزان اشتغال را عمل به 96 درصد از تعهدات شغلی عنوان کرد و افزود: کمیته امداد امام (ره)، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، بعد از بخش مسکن، بیشترین اشتغال را در استان ایجاد کرده اند.