راه اندازی سامانه مجازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه که به منظور ایجاد تعامل مجازی بین آزمایشگاه‌ها همچنین مراکز پژوهشی و صنعتی داخل و خارج دانشگاه طراحی شده است، مدیریت درخواست‌های خدمات آزمایشگاهی، خرید تجهیزات و مواد مصرفی و همچنین مدیریت نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون را برعهده دارد.

بانک‌های اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاهی، شرکت‌های تامین کننده و سیستم گردش اعتبار مجازی از بخش‌های دیگر این سیستم است.

در این سامانه هر آزمایشگاه دارای یک اتاق کار مجازی بوده که ضمن اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مرتبط امکان تشکیل تیم‌های کاری مجازی و همچنین برگزاری جلسات آنلاین تحت وب و مدیریت پروژه را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

بخش مدیریت آموزش این سامانه نیز وظیفه مدیریت آموزش و ارتقاء علمی پرسنل آزمایشگاه‌ها را برعهده دارد، در نتیجه هر کارشناس آزمایشگاه ضمن دارا بودن یک پرونده آموزشی، امکان استفاده از کلاس‌های همزمان و غیر همزمان با امکان ویدیو کنفرانسینگ تحت وب، تخته مجازی، اشتراک فایل، کتابخانه مجازی را نیز خواهد داشت.

سامانه مجازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، طی دو سال در دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف تولید و اجرا شد.