55 طرح گازرسانی در تاکستان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر شنبه در مراسم افتتاح روستای برزلجین در جمع مردم این روستا اظهارداشت: خوشبختانه با تلاش جدی مسئولان استان در سال جاری تنها در شهرستان تاکستان 55 طرح گازرسانی افتتاح شده که 35 طرح آن در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: مجموع طرحهای گازرسانی در استان با احتساب واحدهای صنعتی بالغ بر 200 میلیارد ریال است که این حجم کار جای تقدیر دارد.

افتتاح هشت هزار میلیارد ریال پروژه

استاندار قزوین یادآور شد: در ایام دهه فجر بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال پروژه خدماتی، عمرانی شامل: گازرسانی، احداث جاده، مدرسه بهداشت و درمان افتتاح می شود که دو هزار میلیارد ریال آن در بخش مسکن مهر است.

عجم تصریح کرد: مردم پشتیبان و حامی نظام و رهبری هستند و امیدواریم با حضور و مشارکت حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی بار دیگر اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان دهیم.