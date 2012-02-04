مردم ایران در 12 اسفند پاسخ محکمی به دشمنان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار رباط کریم با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه، اظهار داشت: حساسیت این دوره از انتخابات بیشتر از دوره های قبل است، زیرا این انتخابات، اولین انتخابات پس از فتنه های سال 88 است و دشمنان می خواهند میزان حضور مردم را در این دوره ارزیابی کنند.



بیژن سلیمان پور افزود: ملت ایران، آگاه و دشمن شناس هستند و عکس العمل مردم به توطئه ها و شیطنتهای دشمنان، همانند انتخابات 22 خرداد 88 که با حضور 85 درصدی مردم برگزار شد، حضور حداکثری و با نشاط در انتخابات خواهد بود.



این مسئول با بیان اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی، همواره با شکوه و حضور بالای مردم برگزار شده است، عنوان کرد: خبرنگاران رسانه های خارجی وقتی برای پوشش خبری و تصویری انتخابات وارد کشور ما می شوند، خوشحال هستند چون امیدوارند بتوانند صحنه ای از عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای را گزارش کنند، اما با مشاهده حماسه آفرینی ملت ایران و حضور گسترده در انتخابات، مایوس و ناامید از کشور خارج و ناگریز به اعتراف برای عظمت و شکوه ملتی هستند که از این نظر در دنیا بی نظیر هستند.



وی به اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اشاره و اعلام کرد: مخالفان انقلاب و کشورهای استکباری، با این کارها می خواهند مردم ولایتمدار ایران را دچار آشفتگی ذهنی و نگرانی کنند، اما امروز ایران اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت، در اوج اقتدار است و هم اکنون هرچه عظمت و اقتدار داریم، از رنجها و مشقات دوران دفاع مقدس است، ملت ایران نشان دادند که از تهدیدها، تحریم ها و تنگناها به عنوان فرصتی درخشان برای رشد، شکوفایی، پیشرفت و خودکفایی استفاده می کنند و قطعا دشمنان در آتش ندامت و ناامیدی خواهند سوخت.



فرماندار شهرستان رباط کریم تاکید کرد: مردم ایران در 12 اسفند پاسخ محکمی به دشمنان خواهند داد و آنها را از این اقدامات شرورانه و ناجوانمردانه شان پشیمان خواهند کرد.



به گفته سلیمان پور، دشمنان اگر می دانستند تحریمها چقدر برای ملت ایران سودمند است، هرگز دست به چنین کارهای احمقانه ای نمی زدند.



سلیمان پور اضافه کرد: روابط عمومی ها باید با استفاده از روش های نوین تبلیغاتی و اطلاع رسانی، اهمیت این دوره از انتخابات را برای مردم تبیین کنند، البته مردم نشان داده اند همواره جلوتر از مسئولان حرکت می کند و بدون هیچ فراخوانی در صحنه های حساس حضوری پرنگ و با عظمت دارند.



دیدار فرماندار رباط کریم با خانواده معظم سه شهید در روستای انجم آباد



فرماندار رباط کریم به همراه سید حبیب موسوی بخشدار مرکزی، با حضور در منزل شهیدان کامران عبدی، صمد بیات و محمد منتظری با خانواده معظم این سه شهید بزرگوار هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.



سلیمان پور در این دیدارها، با ارج نهادن به رشادتهای شهدا و ایثارگران ایران اسلامی و صبر و ایستادگی خانواده شهدا، خدمت به خانواده معظم شهدا را مایه خیر و برکت در مسئولیت دنیوی وموجب سعادت اخروی عنوان کرد.

غیرت دینی و تعصب ملی ایرانیان در 12 اسفند حماسه آفرین خواهد شد



فرماندار رباط کریم گفت: تحریم ها و تهدیدهای دشمنان برای کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رای است، اما حضور ملت با بصیرت ایران در انتخابات باشکوه خواهد بود.



بیژن سلیمان پور در جمع اعضای اتحادیه های صنفی، خدماتی و تولیدی شهرستان رباط کریم اعلام کرد: انتخابات مجلس نهم بسیار حساس و مهم است و دشمنان می خواهند میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات را که اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 است، رصد و ارزیابی کنند.



وی تحریمها و تهدیدهای دشمنان و ترور اخیر دانشمندان هسته ای را در راستای کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رای ارزیابی کرد و در واکنش به این تهدیدها اظهار داشت: به زعم خیال باطل دشمنان، ملت ایران با لبیک به ندای رهبری و درک حساسیتها و شرایط موجود، حضوری باشکوه و دشمن شکن در 12اسفند خواهند داشت و جهانیان را به شگفتی وا می دارند.



فرماندار شهرستان رباط کریم تاکید کرد: غیرت دینی و تعصب ملی ایرانیان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوازدهم اسفند ماه حماسه خواهد آفرید و دشمنان را ناامید خواهد نمود .



انتشار مجموعه چهل حدیث انتخاباتی توسط کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات رباط کریم



در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجموعه چهل حدیث انتخاباتی از سوی کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم منتشر شد.



در این مجموعه، چهل حدیث نورانی از ائمه معصومین (ع) پیرامون معیارها و ملاک انتخاب صحیح و وظیفه مسئولان و منتخبان ملت در قبال مردم و لزوم پاسداری از امانت و اعتماد ملت تدوین و منتشر شده است.