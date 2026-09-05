هانتر بایدن: ارسال تسلیحات به اسرائیل کار اشتباهی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هانتر بایدن پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا هنگام گفتگو درباره جنگ غزه، رویکرد معمول خود در دفاع از پدرش (جو بایدن) را کنار گذاشت و اظهارنظری متفاوت از وی را بیان کرد.

پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا در پاسخ به پرسش‌ های مهدی حسن روزنامه‌نگار انگلیسی، اذعان کرد که تصمیم جو بایدن برای تداوم ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی با نگاهی به گذشته، اشتباه بوده است.

هانتر بایدن پذیرفت که پدرش با ادامه تأمین تسلیحات این رژیم در جریان جنگ غزه، تصمیم نادرستی گرفته است.

پسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا این موضوع را در مصاحبه‌ ای با مهدی حسن بیان کرد؛ روزنامه‌نگاری که او را در خصوص حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک جو بایدن از کودک کشان صهیونیست به چالش کشیده بود.

هانتر بایدن که مستقیماً مورد پرسش قرار گرفته بود که آیا ارسال آن تسلیحات توسط پدرش اشتباه بوده است یا خیر، ابتدا پاسخ منفی داد؛ اما سپس نظر خود را تغییر داد و گفت: با نگاهی به گذشته، آن کار اشتباه بود.