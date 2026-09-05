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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

هانتر بایدن: ارسال تسلیحات به اسرائیل کار اشتباهی بود

هانتر بایدن: ارسال تسلیحات به اسرائیل کار اشتباهی بود

پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا اذعان کرد که ارسال تسلیحات برای رژیم صهیونیستی از سوی پدرش کار اشتباهی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هانتر بایدن پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا هنگام گفتگو درباره جنگ غزه، رویکرد معمول خود در دفاع از پدرش (جو بایدن) را کنار گذاشت و اظهارنظری متفاوت از وی را بیان کرد.

پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا در پاسخ به پرسش‌ های مهدی حسن روزنامه‌نگار انگلیسی، اذعان کرد که تصمیم جو بایدن برای تداوم ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی با نگاهی به گذشته، اشتباه بوده است.

هانتر بایدن پذیرفت که پدرش با ادامه تأمین تسلیحات این رژیم در جریان جنگ غزه، تصمیم نادرستی گرفته است.

پسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا این موضوع را در مصاحبه‌ ای با مهدی حسن بیان کرد؛ روزنامه‌نگاری که او را در خصوص حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک جو بایدن از کودک کشان صهیونیست به چالش کشیده بود.

هانتر بایدن که مستقیماً مورد پرسش قرار گرفته بود که آیا ارسال آن تسلیحات توسط پدرش اشتباه بوده است یا خیر، ابتدا پاسخ منفی داد؛ اما سپس نظر خود را تغییر داد و گفت: با نگاهی به گذشته، آن کار اشتباه بود.

کد مطلب 6938343

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    نظرات

    • مرتضی IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
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      عاقلانه ترین کار آمریکا ان است که در این شرایط اسرائیل را قربانی کند واقتصاد آمریکا را از سقوط ویرانگر نجات دهد والان درشرایط استثنایی وقت ان رسیده اسرائیل را تنها بگذارد زیرا اسرائیل هزینه های گزاف را بر اقتصاد دیوانسالاری و پر تنش آمریکا ایجاد می کند .وقت ان رسیده که که مردم آمریکا نفس راحت بکشند .

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