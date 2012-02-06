عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: می توان گفت بودجه 91 کمی به واقعیت نزدیک است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: هر سال درصدی به بودجه سال گذشته اضافه می شود و باید گفت در سالهای گذشته این موضوع بیشتر به صورت شعاری مطرح شده و هیچگاه محقق نمی شد و درآمدها در این بخش مشکل داشته است.

کاهش شعارهای دست نیافتنی در لایحه بودجه 91

یوسفیان ملا ادامه داد: برای بودجه سال آینده می توان گفت که دولت اوضاع را بهتر دیده و در آن واقعیت گرایی وجود دارد اما به صورت کلی حدود 3 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال کمتر پیشنهاد شده است.

وی با تأکید بر این موضوع که دولت در تدوین لایحه بودجه تورم و واقعیت را دیده و توجهات بیشتری به این بخشهای شده است، بیان داشت: این موضوع نشان دهنده این است که دولت خواست به دنبال واقعیات برود.

این نماینده مجلس گفت: یک نشانه واقعی تر شدن لایحه بودجه این است که دولت هر سال پروژه های بی حساب و کتاب جدیدی را که دارای هزینه های بسیار بالا بودند، پیشنهاد می کرد اما لایحه بودجه سال 91 بر تکمیل پروژه های قدیمی تر تأکید شده است که این موضوع از دولت جای تشکر دارد.

تعریف پروژه‌های 100میلیاردی با ردیف بودجه500میلیونی!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: در سالهای گذشته دولت پروژه های جدیدی را بدون حساب و کتاب معرفی می کرد و به عنوان نمونه پروژه ای با هزینه 100 میلیارد تومان را با ردیف اعتباری 500 میلیون تومان در لایحه مطرح می کرد که این موضوع در لایحه جدید کمتر شده است.

یوسفیان ملا همچنین در خصوص بسته بودجه با دلار 1150 تومان با تأکید بر اینکه شرایط موجود در این بخش نیز دولت منطقی تر عمل کرده است، از افزایش 100 تومانی دلار در بودجه 91 نسبت به سال جاری خبر داد و افزود: قیمت پیش بینی شده برای نفت - 85 دلار برای هر بشکه- نیز به واقعیت نزدیک تر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که طبق اسناد بالادستی و اصل 44 قرار بود که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در هر سال 20 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: طبق برنامه 5 ساله توسعه و سند چشم انداز قرار است که اتکا بودجه به درآمدهای نفتی رفته رفته کاهش و حذف شود و از سویی نیز در قالب سیاست های اصل 44 شرکتهای دولتی هم به بخش خصوصی واگذار شود و ظرف 5 سال اتکاء به درآمدهای نفتی به صفر برسد.

ادامه وابستگی بودجه به نفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اینکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است، باعث شد در سال گذشته شورای نگهبان لایحه بودجه 90 را مغایر با سند چشم انداز ببیند و حتی در این رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نیز نامه نگاری صورت گرفت و شورای نگهبان از این طریق ایراد جدی را به بودجه 90 وارد کرد.

یوسفیان ملا با تأکید بر اینکه با این حال این اتفاق نیفتاد و کاهش 20 درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیافت، بر لزوم افزایش و تقویت سایر درآمدها در مقابل منابع نفتی تأکید کرد و بیان داشت: با بهبود سیستم دریافت مالیات می توان امیدوار بود که اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: البته در شرایط فعلی لازم است تا صادرات مورد تقویت قرار گیرد که متأسفانه تاکنون صورت نگرفته است. امروز باید گفت که در بخش صادرات بعد از نفت باید فرش ایرانی دومین کالای مهم صادراتی باشد.

فرش؛ دومین کالای صادراتی بعد از نفت

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه 91 همچون مالیاتها قابل وصول هستند؟ تصریح کرد: در بخش درآمدهای غیر نفتی بعید است که پیش بینی های دولت محقق شود، چون دارای ریسک بالایی بوده و هرچه برنامه های کسب درآمد دولت بزرگتر باشد، میزان ریسک آن هم بالا می رود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کسب درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه یکی از مشکلات همیشگی و همراه لوایح سالیانه است که تا به امروز نیز حل نشده است، گفت: اگر به جای 20 درصد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هر سال 5 درصد نیز کاهش در این بخش اتفاق می افتاد باز هم جای امیدواری بود، ولی متأسفانه اتکاء به درآمدهای نفتی در حال حاضر کم نشده و در مجموع لایحه پیشنهاد بودجه 91 نیز بودجه ای نفتی و متکی بر درآمدهای نفت است.